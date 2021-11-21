«بيتكوين سيتي» .. مدينة سلفادورية جديدة للعملة الرقمية تعمل بالطاقة البركانية

أعلن ناييب بوكيلي، رئيس السلفادور أمس، رغبته في بناء "بيتكوين سيتي" (مدينة العملة الرقمية "بيتكوين") التي ستعمل بالطاقة البركانية وستمول بسندات العملة المشفرة.

وقال بوكيلي خلال مؤتمر بشأن "بيتكوين" في أمريكا اللاتينية إن "بيتكوين سيتي" ستتضمن "كل شيء، أحياء سكنية وتجارا وخدمات ومتاحف وأماكن الترفيه ومطارات ومرافئ وقطارات".

وتستخدم السلفادور العملة المشفرة "بيتكوين" كعملتها الرسمية منذ 7 أيلول (سبتمبر)، كما الدولار الأمريكي، وفقا لـ"الفرنسية".

وأضاف بوكيلي أن بركان كونشاجوا "سيزود كل المدينة بالطاقة اللازمة وسيغذي تعدين العملات المشفرة. وتحصل عملية تعدين العملات المشفرة وأهمها "بيتكوين" بعد حل حواسيب لمعادلات رياضية معقدة، التي يتطلب تشغيلها كمية طاقة كهربائية كبيرة. ويزود معمل طاقة حرارية جوفية يغذيه بركان تيكابا في السلفادور جزءا من هذه الطاقة.

ولفت بوكيلي إلى أن الإمدادات المرتبطة بتيكابا ستستخدم أولا لتغذية "بيتكوين سيتي" قبل بناء معمل طاقة حرارية جوفية يغذيه بركان كونشاجوا، مؤكدا أنها "مدينة محافظة على البيئة كليا، صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون".

لتمويل المشروع، تخطط السلفادور لإصدار سندات بعملة بيتكوين بقيمة مليار دولار في 2022، بحسب سامسون مو المسؤول في شركة "بلوكستريم".

وسيستخدم نصف المبلغ في الاستثمار في بيتكوين والنصف الثاني في إنشاء البنى التحتية، بحسب بوكيلي، الذي لم يحدد تاريخ بدء بناء المدينة.

وارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.2 في المائة، لتصل إلى 58 ألفا و958 دولارا في نيويورك أمس، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرج" للأنباء.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغ 2.3 في المائة، حيث يتم تداولها بين 58 ألفا و562 دولارا و59 ألفا و884 دولارا. وانخفضت الآن 15 في المائة، عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68 ألفا و992 دولارا.

وفقدت عملة بيتكوين 2.5 من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 103 في المائة، حتى الآن هذا العام.

ومن جهة أخرى، تدرس الحكومة الهندية إجراء تغييرات على قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملة المشفرة، وربما تعلن ذلك في الميزانية العام المقبل، بحسب تصريحات تارون باجاج سكرتير قسم الإيرادات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الأول، عن باجاج قوله "الآن، بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية". وتأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.

وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي الدول الديمقراطية، في وقت سابق هذا الأسبوع على التعاون، فيما يتعلق بتنظيم العملات الافتراضية الخاصة، لتجنب وقوعها "في الأيدي الخاطئة".

وبشأن هبوط العملة خلال الأسبوع الماضي، يقول خبراء، إن جني الأرباح دفع العملات المشفرة إلى هذا الانخفاض، الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة، إضافة إلى الحساسية المتزايدة لتوقعات التضخم العالمي والرياح التنظيمية المعاكسة وراء انخفاضات الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، أصبح التجار أقل استعدادا للدفع للاحتفاظ بصفقات شراء في عقود بيتكوين الآجلة، وانخفض متوسط معدلات التمويل، وهو مقياس للثقة بسوق المقايضات الدائم، إلى نحو 0.008 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر).