هنا موسم الرياض .. تنوع ترفيهي يجذب 3 ملايين زائر في شهره الأول

حين صدح السامري في أرجاء العاصمة ليعلن دخول موسم الرياض 2021، كانت الأجواء ولا تزال جاذبة للناس، محليا وإقليميا وعالميا، ليصل مجموع الزوار خلال شهر واحد فقط إلى ثلاثة ملايين شخص في مناطق الموسم الموزعة في أرجاء العاصمة الرياض، حيث كان الخيال والتخيل أكثر.

بريق يضيء مساحات ومناطق جديدة غمرت الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة، إذ جمعت، ولا تزال بخياراتها المتنوعة، مزيجا من الدهشة مع عناصر ترفيهية مختلفة، في مواقع تتوالى في حضورها ضمن الموسم عبر أكثر من 14 موقعا، لتعزز حضور العاصمة كوجهة عالمية للترفيه.

ففي الـ20 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت بداية الكرنفال، ملايين الزوار في أيام معدودة، هذا النسق كان مختلفا، بحضور شعبي كبير ورسمي مختلف، ليشهد الكل مسيرة الانطلاقة نحو الأرض الخضراء، في حدث ترفيهي هو الأول في المنطقة منذ أزمة وتحديات جائحة فيروس كورونا، كوفيد - 19.

في شهره الأول، حقق الموسم منجزات في الترفيه، والحديث هنا عن فرص عمل مهولة، وعوائد اقتصادية نوعية، واستقطابات كبيرة للاستثمار الأجنبي، تمثلت في شهادات جينيس القياسية، وحضور مليوني في مختلف المواقع.

وقد توالت في أول أشهر للموسم فعاليات متنوعة، تشكل جزءا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية.



"بوليفارد رياض سيتي"

الجوهرة المثلى في الموسم، منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، أبرز معالم موسم الرياض لهذا العام، إذ مثلت صيغة الحياة في العاصمة الرياض، وأحد أهم المواقع الترفيهية الجديدة، بحسبانها مدينة مصغرة ومليئة بالخيارات الترفيهية، التي تهدي المتعة لجميع شرائح المجتمع عبر تسع مناطق غنية بالتجارب الترفيهية المتنوعة، بمساحة تصل إلى 900 ألف متر، فيها أكثر من عشرة آلاف موقف للسيارات.

وتتميز المنطقة بتنوعها الترفيهي في منطقة "سكوير"، التي تشكل أحد أبرز عوامل الجذب، بمحاكاتها ميدان سكوير تايم في نيويورك، إضافة إلى ما يسمى شعبيا "الزحليقة"، التي سجلت هذا العام رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية "جينيس" كأطول زحليقة في العالم، وأكثر لعبة من نوعها في عدد المسارات في منطقة "أفالانش".



"مجوهرات العاصمة الرياض"

واحتضن موسم الرياض خلال الشهر الماضي عددا من الفعاليات العالمية البارزة، حيث احتوى على أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط، وهو معرض "المجوهرات النادرة"، الذي استقطب المهتمين بالمجوهرات من العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين من التجار المحليين، والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة.



"ميسي في الرياض"

وتضمنت فعاليات الموسم في مراحله الأولى واحدة من أكبر قصص الكفاح، التي جسدها "سيرك دو سوليه ميسي"، الذي حكى قصة النجم الكروي الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ومواجهته للتحديات حتى أصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، وكان هذا العرض فريدا من نوعه، لمزجه بين السيرك وكرة القدم، واستكشافه التفاني والذكاء اللذين يربطان الرياضة والسيرك، عبر الاحتفال بالموهبة والمهارات الاستثنائية للاعب.



"تجارب الحياة والقتال"

وفي منطقة "كومبات فيلد" كان لمحبي عروض الحركة والقتال والألعاب الحربية حضورهم في الموسم، من خلال عش تجربة مثيرة غير مسبوقة تقام في المملكة لأول مرة، وقد احتضنت منذ أول أيام افتتاحها عددا من الألعاب التي يخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في خمسة عصور مختلفة.

ومنطقة "ذا جروفز" منحت زوارها أجواء مميزة وفريدة من نوعها، من خلال تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، إضافة إلى عدد من عناصر الاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية.



"مذاقات الطعام العالمية"

وفي منطقة "المربع"، التي وفرت أمام زوار الموسم عددا من المطاعم والمقاهي العالمية، تحقيقا لرغبات محبي الأطعمة الذواقين، إذ وفرت مذاقات عالمية من: الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، الأرجنتين، وفرنسا.



"مغامرات الحياة البرية"

وفي نحو أفق جديد غربي العاصمة، كانت منطقة "رياض سفاري" في موسم الرياض 2021، التي شكلت وجهة للمهتمين بمغامرات الحياة البرية والتجارب المشوقة، وتخصصت في الفعاليات الترفيهية لعالم الحيوانات والطيور النادرة، والأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات الأليفة، وأتاحت لزوارها تجربة سفاري متميزة، من خلال رحلات وجولات ميدانية برفقة مرشدين مختصين، لرؤية أنواع عدة من الحيوانات، وتعريف الزوار بميزاتها وطبيعة حياتها، إضافة إلى مشاهدة أكثر حيوانات العالم ندرة ومراقبة سلوكياتها من قرب.



"الرياض ونتروندرلاند"

أما الجوهرة المختلفة الأخرى، حيث برزت "الرياض ونتروندرلاند" منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم ست مناطق تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، بأنشطة وعروض ترفيهية تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى فعاليات عدة تقام في الهواء الطلق، وسط أجواء شتوية تجمع بين الثقافة والترفيه، في بيئة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.



"قرية زمان والحاضر"

وأعادت "قرية زمان" لزوار موسم الرياض أنماط العيش القديمة في مختلف أنحاء المملكة، وحظيت بكثافة الزوار من خلال فعالياتها المتنوعة، ووفرت للزوار أجواء مميزة لإحياء الماضي وإيجاد أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة.

"شجرة السلام والخيال"

وتحضر منطقة "شجرة السلام"، لتجذب زوارها بعدد من البحيرات المائية والمسطحات الخضراء، وشجرة بارتفاع 12 مترا، ينبعث منها الضوء والعروض التي تتزامن مع موسيقى تصويرية تنبض بالدهشة، وتتيح للزوار الاستمتاع بتفاصيل المطاعم العالمية الفاخرة، إضافة إلى حديقة للورود بألوان زاهية وأنشطة ترفيهية متنوعة.



"معرض الرياض للسيارات"

وشهد معرض الرياض للسيارات فعاليات متنوعة وعروضا مثيرة، منذ لحظة افتتاح المعرض أبوابه، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حيث عاش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة.

وفي الوقت الذي بلغت فيه مبيعات المعرض 15 مليون ريال مع مرور يومه الثاني، يقدم المعرض فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين ثلاث سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض، مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إضافة إلى إقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات "سلفرستون" البريطانية، وتنظيم مهرجان "فيراري سكودريا" العالمي، الذي يقام في 26 - 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلى جانب حضور سائقين لفريق فيراري فورمولا1، لإقامة عروض يومية حية للزوار.