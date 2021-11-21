تهامة توقع عقدا لتأجير وحدة لتجارة التجزئة في مطار الملك عبدالعزيز قيمته تتجاوز 10% من أصول الشركة

أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن قيام شركتها التابعة ( شركة تهامة للتعليم) بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للطيران المدنى لتأجير الوحدة الثالثة من أصل 6 وحدات لتجارة التجزئة تم ترسيتها بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة.



وستقوم تهامة بموجب العقد الذي تتجاوز قيمته لمدة الخمس سنوات 10% من صافى إصول الشركة، بتشغيل تلك الوحدات بالمطار بموجب إمتياز حصرى للعلامة التجارية دبليو أتش سميث، ستخدم هذه الوحدات الركاب عبر المبنى بما في ذلك المغادرين والقادمين وكذلك المسافرين المحليين والدوليين.

وسيساهم إفتتاح تلك الوحدات فى تطوير الشراكة الناجحة القائمة ما بين تهامة و دبليو اتش سميث و توسيع نطاق الوحدات المشغلة بموجب إمتياز العلامة التجارية لدبليو اتش سميث و التي تشتمل إيضا على وحدات لتجارة التجزة بمطار الرياض وجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.