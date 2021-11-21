"مدن" تواصل تمكين القطاع الخاص باتفاقية تطوير مدينة بن لادن الصناعية

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية تطوير مدينة صناعية خاصة مع شركة محمد بن لادن على مساحة إجمالية تتجاوز 5 ملايين م2 في بحرة. وأكد المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي أن تمكين القطاع الخاص يعد هدفا رئيسا ضمن إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للارتقاء بدوره في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% حسب مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وأوضح أن مساحة المدينة الصناعية تصل إلى 5,068.400 م2 وتضم عدد من الصناعات القائمة المتعلقة بالمواد الأساسية ومواد البناء المستخدمة في بناء الحرمين الشريفين إضافة للمستودعات والسكن الخاص بالعمالة. مضيفا أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن مهام "مدن" لمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمجمعّات الصناعية الخاصة التي يطورها القطاع الخاص ويؤسس لبنيتها التحتية طبقا للمعايير واللوائح المعتمدة لديها على أن تشرف "مدن" على أعمال التطوير والتشغيل مع تطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة والدليل البيئي.

وقال : تهتم مدن بتطوير المدن والمُجمعّات الصناعية الخاصة في مناطق المملكة كافة وتحفيز المؤسسات والشركات على الاستثمار فيها باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع يحقق التنمية المستدامة طبقا لرؤية 2030 حيث تشرف اليوم على 17 مجمعا ومدينة صناعية قائمة وتحت التطوير مملوكة للقطاع الخاص إضافة لمدينة ومجمع صناعيين تحت الدراسة. مضيفا أنها حريصة على تفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتقديم قيمة مضافة لشركائها من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية النموذجية ودعمها بالمنتجات والخدمات الصناعية المبتكرة من أجل الإسهام في النهوض بالتنمية الصناعية بالمملكة.