الأسهم السعودية تهبط بأعلى وتيرة في 13 شهرا

تراجعت الاسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم بأعلى وتيرة في 13 شهرا، مع تراجع أسهم البنوك والبتروكيماويات وكذلك الطاقة، تزامنت مع تراجع أسعار النفط، ليتداول خام برنت دون مستوى 80 دولارا للبرميل.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11486 نقطة متراجعا 224 نقطة أو ما يعادل 1.92 في المائة فيما بلغت السيولة المتداولة 5.6 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 161.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 293 ألف صفقة.

في حين ضغطت أسهم مصرف الراجحي على أداء السوق بعدما تراجع 2.2 في المائة ليواصل السهم هبوطه وللجلسة السادسة على التوالي كأطول سلسلة تراجع منذ مارس 2020، في حين انخفض سهم البنك الأهلي السعودي بـ 2 في المائة، بينما هبط سهم أرامكو السعودية 1.9 في المائة.

وأعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات، حيث تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم.

وتبداْ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم 21 نوفمبر فيما تنتهي يوم 26 من الشهر ذاته.