كومبات فيلد .. تجارب قتالية مثيرة لمحبي السياحة الترفيهية في موسم الرياض

تواصل منطقة كومبات فيلد إحدى مناطق موسم الرياض 2021 استقطاب المجموعات العائلية والشبابية من عشاق ألعاب القتال والتحديات المتنوعة التي تقدم مستويات عالمية من التجارب الترفيهية والسياحية بالمملكة. كما تندرج منطقة كومبات فيلد ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي يمتد من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022 وتقدمه (روح السعودية) لتعرض من خلاله كافة الفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة خلال الفترة.

وفيما تتوزع كومبات فيلد على 6 مواقع رئيسة تتمثل في : المنطقة العسكرية المخصصة لاستضافة الدبابات الحربية، والرماية بالبنادق الهوائية وميادين باينتبول وقفص الغضب ومحاكاة الطيران وخط النار المخصصة لميادين الرماية بالذخيرة الحية وميادين رماية الأطباق فيما تضم المنطقة التقنية غرفة الهروب ورماية المحاكاة وقتال الروبوتات ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب والراوي ومدربة الصقور وورش الأطفال.وباستطاعة الزوار من السياح المحليين والخليجيين والإقليميين زيارة متحف السلاح في (كومبات فيلد) التي تبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية 44 ألف زائر وتقدم عروضا حية لقتال الروبوتات وعروض المشاهد والتحديات الخطرة التي تقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.

ويعد السير في هذا المكان المليء بأجواء الإثارة أشبه بمشاهد أفلام الأكشن العالمية كما عززت فعاليات (كومبات فيلد) من واقعيتها من خلال انتشار شخصيات تمثل بيئات ومناطق عالمية متنوعة إضافة إلى شخصيات تشبه الجنود وغيرهم من ذوي العلاقة بالمجالات القتالية. وتضم منطقة كومبات فيلد أكثر من 33 فعالية تجذب الأسر والأفراد من كل الأعمار وتلبي رغبات كافة الميول القتالية وعشاق الحركة والإثارة ومن أبرزها باتل بارك الذي يعد أكبر مركز متنوع لتجارب المعارك الترفيهية في الشرق الأوسط إذ يحتوي على 16 ساحة معركة يعيش فيها الزوار أقرب تجربة قتال ترفيهي للواقع وتشمل تجارب لمهمات مختلفة تتدرج بين السهولة والصعوبة لتتناسب مع المبتدئين والمحترفين.

وتتنوع ساحات القتال في (كومبات فيلد) كما تتميز تجربة القتال في ساحة (باينتبول) بتوفر الأسلحة عالية الجودة حيث تتمتع بمواصفات مطابقة للأسلحة العسكرية من حيث المواد المستخدمة والوزن وتضم 4 ساحات معارك تحاكي ساحات المعارك الحقيقية. ويمكن لزوار فعاليات (كومبات فيلد) ممارسة الحروب القتالية الافتراضية في أجواء حقيقية من 5 عصور مختلفة حيث تبدأ حروبها من العصور الوسطى حتى الوصول إلى ميادين (الباينتبول) و (الآيباتل) وكذلك (البارود) وميادين ضرب النيران والرماية وتكون آخر الحروب (التيك زون) كما تضم المنطقة العديد من الألعاب المتخصصة في الحروب والألعاب القتالية والمناطق العسكرية وميادين الرماية والهروب وغيرها.

وإلى جانب (كومبات فيلد) وموسم الرياض وكافة الفعاليات الأخرى التي تشهدها المملكة هذا الشتاء أتاحت (روح السعودية) فرصة الاطلاع على العروض والفعاليات والاختيار بينها من خلال (تقويم الفعاليات) الذي أطلقته سبتمبر لتعرض من خلاله كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية وتشمل الفترة من أكتوبر الماضي حتى مارس المقبل حيث تفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعية والعالمية التي تقام لأول مرة في المنطقة مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين فرص غير مسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحية وفعاليات ترفيهية متميزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحية وترفيهية آمنة وممتعة وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار ولسان حالهم يقول للجميع "حياكم بالسعودية".