وزير الصحة : تبنّي تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة

أكد فهد الجلاجل وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي أن تبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعلى مختلف الأصعدة ويجسد تميز المملكة في التعامل مع الجائحة واستفادتها المثلى من التقنيات الرقمية الحديثة فخلال الجائحة كانت التقنيات الرقمية أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة حيث تم إطلاق أول خريطة تفاعلية لبيانات كورونا لتوفير الإحصائيات الدقيقة وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات التي مكنت من أخذ القرارات الإستراتيجية الوطنية.

وقال في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) "مؤتمر همس 2021 يتضمن العديد من الأهداف لعل من أبرزها بحث التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي وإبراز الدور بأهمية تقنية المعلومات الصحية ودورها المؤثر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد وبلا شك فإن مشاركة نخبة متميزة من العلماء والمختصين في هذا المجال ستثري بإذن الله هذا الملتقى بأفكار وخبرات ترفد الجهود المبذولة وتدعم مسيرة العمل في مجال التقنية".

وأشار إلى البدء بتنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 حيث تعد الصحة الرقمية شريكا محوريا للتحول في القطاع الصحي.