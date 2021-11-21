رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

استعاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي عزل من منصبه في اطار انقلاب الشهر الماضي، حرية حركته، بحسب ما أعلن الأحد مكتبه بعيد إعلان وسطاء عن اتفاق وشيك يعيده الى منصبه.

وتم اعتقال حمدوك فجر الخامس والعشرين من أكتوبر مع زوجته قبل اعادتهما الى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الاقامة الجبرية. وأكد مكتبه الأحد أن "القوات التي كانت تراقب منزله انسحبت".