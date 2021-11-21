"المراكز" تحصل على "شهادة تأهيل مطور عقاري"

أعلنت شركة المراكز العربية عن حصولها على "شهادة تأهيل مطور عقاري" من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاجتيازها معايير التأهيل المعتمدة، وذلك برقم شهادة (462) وتاريخ 17 نوفمبر 2021م. حيث ستحصل الشركة من هذا الترخيص على الإعفاء من التوريدات الضريبية العقارية، والقدرة على تطوير الأراضي والمشاريع السكنية والأراضي مختلطة الاستخدامات مباشرة ودون الحاجة للاستعانة بمطور سكني آخر، والقدرة على تطوير وبيع وتأجير العقارات والأراضي على الخارطة، مما سيتيح مرونة مالية عالية للشركة وعدم حاجتها للحصول على قروض بنكية لتنفيذ مثل هذه المشاريع.