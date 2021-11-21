"جبل عمر" تحصل على موافقة "المالية" لإعادة هيكلة قرض مباشر بقيمة 3 مليارات ريال

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م خطاب وزارة المالية تضمن الموافقة على إعادة هيكلة القرض المباشر البالغ 3 مليارات ريال، ووافقت "المالية" على إعادة هيكلة مبلغ 1.5 مليار ريال من إجمالي مبلغ القرض إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد وفقاً للشروط المتفق عليها، وإعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ 1.5 مليار ريال ليكون تاريخ استحقاقه في 31 /3 /2031م تدفع دفعة واحدة.

وحصلت الشركة على الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى تاريخ 14 /11 /2021م والتي تتجاوز 440 مليون ريال، وتخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض البالغ 1.5 مليار ريال، ورسملة العمولات المصرفية التي سيتم احتسابها من تاريخ 15 /11 /2021م حتى تاريخ 31 /12 /2025م.

كما وافقت "المالية" على فك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق "دبل تري" واستبدالها برهن قطع أراضي داخل المشروع مساوية لها بالقيمة وفقاً للشروط المتفق عليها.