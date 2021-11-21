نفاذ تذاكر نهائي الهلال وبوهانج بعد ساعتين من طرحها

نفذت تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج الكوري بعد ساعتين من طرحها.

وكانت إدارة نادي الهلال طرحت في وقت متأخر أمس السبت تذاكر المواجهة التي ستقام الثلاثاء المقبل على ستاد الملك فهد ( 58398 مشجع) حيث حددت أسعارها بـ6500 ريال للمنصة الذهبية، 3500 ريال للمنصة الفضية، 700 ريال لدرجة البريميوم "المستحدثة"، واجهة الملعب 200 ريال، والتذاكر الموحدة والعائلات 65 ريالا مع تخصيص الواجهة السفلى أمام المنصة للقوة الزرقاء.