«فيسبوك» يعيد فتاة إلى أمها بعد غياب 60 عاما

لأعوام عديدة، كانت إحدى سكان بريطانيا مقتنعة بأن والدتها ماتت، حتى وجدها أحد الأقارب المسنين على شبكات التواصل الاجتماعي.وفي قصة لم شمل الأسرة المؤثر، كانت كارين ميدهيرست "65 عاما"، مندهشة عندما تلقت رسالة من والدتها جويس "90 عاما"، التي اتصلت بها على الفور عبر "فيسبوك" عن طريق أحد أفراد الأسرة الآخرين بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك".قالت كارين مديرة الطهاة في مأوى عجزة في جيلدفورد، "لقد كان أمرا رائعا. نظرت إليها للتو وقلت، حسنا، هذه أمي، وكان ذلك أمرا لا يصدق".تم ترتيب مكالمة فيديو، وصفتها كارين بأنها "رائعة"، وقالت إن الأمر كان كما لو كنا معا طوال حياتنا. تمت دعوة كارين لزيارة جويس في منزلها في كينت، وقالت، "كانت هناك دموع قليلة لكنها سيدة رائعة وكانت سعيدة للغاية لأننا وجدنا بعضنا بعضا أخيرا. تابعت كارين، "من الواضح أن عائلتي مسرورة تماما بهذا، خصوصا بعد أن قيل لنا لأعوام وأعوام إنها وافتها المنية". إضافة إلى إعادة الاتصال بوالدتها، اكتشفت كارين أن لديها أيضا أخ غير شقيق وأخت غير شقيقة.تأتي هذه الأخبار في الوقت التي تواجه فيه "فيسبوك" تحقيقا مشتركا لمعرفة ما إذا كانت الشركة الأم لـ"إنستجرام" سمحت عمدا للأطفال والمراهقين باستخدام شبكتها الاجتماعية، رغم علمها بأنها قد تكون ضارة بصحتهم النفسية والبدنية.وأوضحت ماورا هيلي المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس في بيان، أن هذا التحقيق لمعرفة ما إذا كانت "ميتا" هي الاسم الجديد لـ"فيسبوك"، خالفت قوانين حماية المستهلك، وبالتالي "عرضت العامة للخطر"، بحسب ما ذكرت "الفرنسية".ويشكل هذا التحقيق أزمة إضافية تواجهها مجموعة مارك زوكربيرج التي تلطخت سمعتها بشدة في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما كشفته مسربة وثائق "فيسبوك" فرانسيس هوجن.