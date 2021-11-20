تمويل إضافي بـ 255 مليونا لتوسعة «سانتياجو برنابيو»

وافقت الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد على الحصول على تمويل إضافي بقيمة 225 مليون يورو "255 مليون دولار" لاستكمال عملية تجديد ستاد "سانتياجو برنابيو".وسيزيد ريال مدريد حجم اتفاق التمويل مع بنك جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا بعدما بلغت قيمة الاتفاق المبدئي في 2019 نحو 575 مليون يورو.وستبلغ الآن قيمة الصفقة نحو 800 مليون يورو، وستسمح للنادي بالبدء في تحويل الاستاد من ملعب كرة قدم فقط إلى مركز للفعاليات على مدار 365 يوما في العام حيث قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للجمعية العمومية "الحل المنفذ المرتبط بوجود طبقات من أرضية الملعب يتم طيها تحت الأرض هو الحل الوحيد للحفاظ على الأرضية في حالة جيدة لإقامة المباريات".وكان مصدر في النادي قد أكد أن المشروع سيعزز من إيرادات ريال مدريد من عمليات تشغيل ملعب برنابيو وحده إلى 400 مليون يورو سنويا من 150 مليون يورو حاليا.في المقابل، حذر فلورينتينو بيريز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تذكر من يكون ناديه، وسط الخلافات المستمرة بشأن دوري السوبر الأوروبي وقواعد اللعب المالي النظيف، وقال "إنها ليست فقط بطولة جديدة، إنها أكثر من ذلك، إنها تحاول تغيير ديناميكية كرة القدم، إنها أيضا حرية، حيث ستكون الأندية هي التي تتحكم بمصيرها من خلال اللعب المالي النظيف وهذا المشروع هو الذي سيحقق ذلك في النهاية، دوري السوبر هو المشروع الذي سيتفادى مواقف تتلقى فيها الأندية دعما عشوائيا، ولن يتطور إلا إذا كان متسقا مع الدوريات المحلية".وختم "حان الوقت لتذكير يويفا بمن يكون ريال مدريد، ريال مدريد أنشأ الفيفا بجانب سبعة اتحادات، وأنشأ دوري أبطال أوروبا في 1955 مع (ليكيب)".