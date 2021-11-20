وزير الخارجية الأمريكي: نستثمر في أفريقيا دون فرض ديون لا يمكن تحملها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إن بلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.

وتوصف هذه الصفقات بين أربع شركات أمريكية والسنغال بأنها جزء من جهود بلاده لمساعدة أفريقيا في بناء البنية التحتية من خلال صفقات شفافة ومستدامة.

وحرصا منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشاريع البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا يوم الجمعة إن الصفقات الدولية غالبا ما تكون غامضة وإجبارية.

ووفقا لرويترز قال خلال حفل التوقيع مع وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت إن الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار دون إثقال البلاد بديون لا تستطيع تحملها.

وأضاف أن الصفقات ستساعد في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل وتعزيز السلامة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتعد السنغال المحطة الأخيرة في جولة بلينكن التي زار خلالها أيضا كينيا ونيجيريا.

