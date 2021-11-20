سلوفاكيا تسجل عددا قياسيا جديدا من الإصابات بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في سلوفاكيا اليوم السبت تسجيل 9171 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ، في أكبر حصيلة إصابات يومية لها منذ بدء تفشي الجائحة.

وكانت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة قد شددت في الأسبوع الماضي القيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كوفيد-19.

وبحسب (رويترز) قالت إحصاءات نشرة "أور وورلد إن ديتا" على الانترنت إنه مع تسجيل 11500 إصابة جديدة لكل مليون نسمة لمدة سبعة أيام أصبح لدى سلوفاكيا أسوأ حالة وبائية مسجلة في العالم.

