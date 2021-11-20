التشيك خامس أسوأ دولة أوروبية فيما يتعلق بمهارات اللغة الإنجليزية

أظهر مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2021 أن جمهورية التشيك تأتي في المرتبة الخامسة كأسوأ دولة في أوروبا فيما يتعلق بمهارات اللغة الإنجليزية.

ولدى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مستويات أقل من إتقان اللغة الإنجليزية مقارنة بالتشيك، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لمحطة "راديو براغ إنترناشونال" الإذاعية، الرسمية لجمهورية التشيك.

وفي مقارنة على المستوى العالمي، تراجعت جمهورية التشيك من المرتبة التاسعة عشر إلى السابعة والعشرين، في يعتبر أكبر تراجع جرى تسجيله عبر أوروبا العام الجاري.

ورغم بعض التقدم الطبيعي في تعلم مهارات اللغات الأجنبية بسبب حرية التنقل وفرص الدراسة بالخارج، يتحدث التشيك ممن تجاوزوا الأربعين لغات أجنبية قليلة، بشكل عام.

ووفقا لمكتب الإحصاء التشيكي، يمكن لنحو نصف سكان التشيك التواصل بالإنجليزية، ولكن لدى الربع فقط ما يتجاوز المعرفة الأساسية للغة. ولا يتحدث نحو ثلث سكان البلاد أي لغة أجنبية على الإطلاق.