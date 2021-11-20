"جوادلوب" الفرنسية تفرض حظر تجوال وسط اتساع نطاق المظاهرات ضد قيود كورونا

فرضت جزيرة جوادلوب الفرنسية التي تقع في البحر الكاريبي حظر تجوال ليلي على السكان المحليين، يبدأ من السادسة مساء ويستمر حتى الخامسة صباح اليوم التالي، في ظل استمرار

مظاهرات الاحتجاج على قيود مكافحة وباء كورونا في الجزيرة.

ويستمر الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حواجز من الإطارات المحترقة في الشوارع، ومنع الوصول إلى مستشفى الجامعة في بوانت آ بيتر عاصمة الجزيرة.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، سوف ترسل فرنسا دعما من مئتي شرطي إلى الجزيرة الكاريبية خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم قوات الأمن المحلية.

ودعت النقابة العمالية "ال كيه بي" إلى تنظيم إضراب لأجل غير مسمى اعتبارا من بعد غد الاثنين، احتجاجا على التطعيم الإجباري الحالي لموظفي قطاع الصحة، وإجراءات أخرى.

وكما هو الحال في البر الرئيسي الفرنسي، التطعيم إلزامي في جوادلوب لكل من يعمل في مجال الرعاية الصحية، ولأي شخص على اتصال بالفئات المعرضة للخطر وفقا للألمانية.

