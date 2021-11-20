وزارة الصحة الألمانية: لقاحا موديرنا وبيونتيك مناسبان بنفس القدر للجرعات التنشيطية

أكدت وزارة الصحة الألمانية أن لقاحي بيونتيك وموديرنا المضادين لكورونا آمنان وفعلان ومناسبان بنفس القدر للتطعيمات التعزيزية.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم أنه سيتم بحلول نهاية العام توفير 50 مليون جرعة من اللقاحين للجرعات الأولى والثانية والجرعات التنشيطية، وقالت:" سيكون هناك لقاحات كافية للجميع".

وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن يصل إجمالي عدد جرعات لقاح بيونتيك التي ستتوافر على المدى القصير إلى نحو تسعة ملايين جرعة من مجموع الجرعات التي تم تسليمها والجرعات التي لم يتم إعطاؤها بعد والجرعات التي سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 15 مليون جرعة أخرى ستتوافر بحلول نهاية العام.

وتابعت الوزارة بالقول إن عدد جرعات لقاح موديرنا المتوافرة للجرعات التنشيطية سيبلغ 26 مليونا بحلول نهاية العام.

كانت الوزارة بعثت خطابا إلى الولايات، وقد أثار انتقادات، حيث أوصت الوزارة فيه باستخدام لقاح موديرنا بشكل متزايد إلى جانب لقاح بيونتيك - فايزر، محذرة من أنه بدون ذلك ستفقد جرعات موديرنا المخزنة صلاحيتها اعتبارا من الربع الأول من 2022، وشددت على ضرورة تجنب هذا الأمر.

وبحسب "الألمانية" استطردت الوزارة في خطابها قائلة إنه لهذا السبب يجب تعريف الحدود القصوى التي سيتم طلبها من لقاح بيونتيك وحددت ذلك للعيادات بـ 30 جرعة أسبوعيا ولمراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة بـ 1020 جرعة أسبوعيا.

وقوبلت هذه الخطة بانتقادات من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وكذلك المؤسسة الألمانية لحماية المرضى.

