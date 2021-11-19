"بورشه" تشتري شركة جريب الكرواتية للدراجات الكهربائية

تعتزم شركة بورشه الألمانية للسيارات الفارهة الاستحواذ على حصة أغلبية في "جريب"، وهي شركة كرواتية لصناعة الدراجات الكهربائية، مرتبطة بوحدتها التابعة لها ريماك أوتوموبيل"، وذلك من أجل التوسع في عروض وسائل التنقل غير السيارات الرياضية، مثل سيارة 911 أو تايكان الكهربائية.

ونقلت بلومبرج عن الشركة الألمانية في بيان اليوم القول إن ذراع بورشه للمشروعات الاستثمارية تمتلك بالفعل حصة بنحو 10% في جريب ومارست شركة السيارات الآن خيارا لتعزيز حصتها عقب عرض استحواذ من طرف ثالث من المستثمرين.

وقال المدير المالي لوتز ميشكى في البيان إن بورشه تمضي بثبات في استراتيجيتها للتنقل الكهربائي.. أنشطتنا في قطاع الدراجات الكهربائية يعزز نهجنا المستمر".

وطرحت بورشه دراجتين كهربائيتين في مارس، وتسعى لاعتماد الخبرة التي اكتسبتها في تصنيع سيارات كهربائية لتصنيع مركبات فارهة تسيران بعجلتين أيضا.

وخصصت بورشه، العلامة التجارية الأكثر تحقيقا للأرباح في مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، 15 مليار يورو (16.9 مليار دولار) للاستثمار في تكنولوجيات جديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة، منهم 6.5 مليار يورو فقط لتطوير سيارات كهربائية بشكل جزئي وكامل.