بعد تراجع أرباح شركات التأمين .. الصين تخفف من قواعد الاستثمار بالسندات 

خففت الجهات الرقابية في الصين القواعد بشأن استثمار شركات التأمين في السندات، ما يمنحها مزيدا من المرونة في شراء ديون بعوائد مرتفعة، بعدما فرضت الأرباح المتدنية لمحافظها للدخل الثابت، ضغوطا على الأرباح.

وذكرت بلومبرج أنه وفقا لقواعد معدلة أصدرتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، سيتم السماح لشركات التأمين بالاستثمار في ديون شركات مالية لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي.

علاوة على ذلك، لم يعد هناك داع لشركات التأمين التي تتمتع بملاءة مالية شاملة فوق 200% وإمكانيات لإدارة مخاطر الائتمان، تحقيق متطلبات تصنيف للسندات المصدرة من شركات غير مالية.

وقال محلل بلومبرج في هونج كونج، ستيفن لام إن التخفيف من المرجح أن يساعد شركات التأمين على تسريع الاستثمار في الأصول غير القياسية.

وقال إن ذلك سيفيد شركات التأمين الأكبر بشكل أكبر مع وجود متخصصين أكثر في الاستثمار يمكنهم التقييم وإدارة المخاطر.

