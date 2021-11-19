أمريكا تزيد عدد حفارات النفط والغاز للأسبوع الرابع على التوالي

زادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع الرابع على التوالي مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في سبع سنوات الأسبوع الماضي.

وبحسب (رويترز) قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي اليوم إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد سبعة إلى 563 على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

وزاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة سبعة إلى 461 هذا الأسبوع، في حين استقر عدد حفارات الغاز عند 102.