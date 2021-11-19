النفط يتراجع بفعل مخاوف كوفيد-19 في أوروبا .. "برنت" عند 78.8 دولارا

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 79 دولارا للبرميل اليوم إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 78.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش، في أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 82.24 دولار لتواصل تقلبات شهدتها أمس الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.30 دولار أو 2.9 في المائة إلى 76.11 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى أسبوع رابع من التراجع.

وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل لمكافحة فيروس كورونا هذا الخريف في ظل موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية.

وصعد خام برنت نحو 60 في المائة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة وفيما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج تدريجيا.

وتبحث حكومات بعض أكبر الاقتصادات في العالم في السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بناء على طلب من الولايات المتحدة في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.