266.3 مليار دولار استثمارات عربية في السندات الأمريكية .. 46.7 % للسعودية

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأمريكية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 266.3 مليار دولار، تمثل 3.5 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.55 تريليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزينة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزينة الأمريكية بنهاية أيلول (سبتمبر) 2021، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7 في المائة، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية، محتلة المركز الـ17.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية باستثمارات 58.1 مليار دولار، تمثل 21.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.8 في المائة من استثمارات دول العالم. ثالثا الكويت باستثمارات 46.3 مليار دولار، تمثل 17.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.6 في المائة من استثمارات العالم.

واحتلت العراق المركز الرابع باستثمارات 18 مليار دولار، تمثل 6.7 في المائة من استثمارات العرب، و0.2 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 6.1 مليار دولار، تمثل 2.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة تأتي سلطنة عمان، باستثمارات 5.4 مليار دولار، تمثل 2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 3.8 مليار دولار، تمثل 1.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.05 في المائة من استثمارات دول العالم.

وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، تمثل 0.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم موريتانيا باستثمارات 930 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.

وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة الـ11 حلت البحرين باستثمارات 511 مليون دولار، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم، وأخيرا، جاءت لبنان باستثمارات مليون دولار.

والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وكانت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزينة الأمريكية قد ارتفعت خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، 0.2 في المائة ما يعادل 200 مليون دولار، لتبلغ 124.3 مليار دولار (466.1 مليار ريال)، مقابل 124.1 مليار دولار (465.4 مليار ريال) بنهاية آب (أغسطس) الذي سبقه.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزينة الأمريكية إلى 100.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 23.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 19 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزينة الأمريكية 5.3 في المائة (6.9 مليار دولار) بنهاية أيلول (سبتمبر) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 131.2 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية