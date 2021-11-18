«الإلكترونيات المتقدمة»: إعلان شراكات واستحواذات استراتيجية في الصناعات العسكرية .. قريبا

اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC - إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI - مشاركتها في الدورة الـ17 من معرض دبي للطيران، الذي شكل فيه المعرض منصة رائدة لاستعراض حلول الشركة وتقنياتها المتقدمة، فضلا عن قدراتها الهندسية والتصنيعية ضمن قطاع أعمال الدفاع والفضاء لديها.

وأكد المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ورئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن معرض دبي للطيران أتاح للشركة الفرصة للتعريف بمعرض الدفاع العالمي WDS الذي سيعقد في الرياض بعد نحو أربعة أشهر، الذي تشارك فيه الشركة بوصفها شريكا استراتيجيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن الشركة شراكات واستحواذات استراتيجية ضخمة تصب جميعها نحو هدف توطين قطاع الصناعات العسكرية ونقل المعرفة والتقنية والإنتاج إلى المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال "إن وجود الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض دبي للطيران - من خلال شركة الإلكترونيات المتقدمة الرائدة في مجال الدفاع الإلكتروني والتكنولوجيا والصناعات التحويلية - شكل منصة مهمة للقاء مع الشركاء الإقليميين والعالميين لإطلاعهم على الحلول والتقنيات المتميزة من الأنظمة الجوية".

من جهته أوضح المهندس زياد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، أن الشركة استعرضت من خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 مجموعة من الحلول والتقنيات ضمن قطاع أعمال الدفاع والفضاء، وناقشت مع شركائها الاستراتيجيين من قطاع الطيران والفضاء توسيع آفاق التعاون، مؤكدا استمرار إسهام الشركة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية مملكتنا الطموحة من خلال زيادة المحتوى المحلي في القطاع وتمكين المواهب الوطنية الواعدة.

وعلى هامش المعرض وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تفاهم مع شركة بيناكل سوليوشنزPINNACLE Solutions الأمريكية الرائدة في ابتكار وتطوير وتزويد منتجات وخدمات الدفاع والفضاء، بهدف التعاون في مجالات تطوير طائرات "أباتشي" المروحية من النسخة الثانية إلى النسخة السادسة، وخدمات التدريب وتقديم الدعم في قطاع الطيران، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين القدرات والبرامج، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وزار جناح شركة الإلكترونيات المتقدمة والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في المعرض عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وخاصة ومن قطاع الدفاع، بمن فيهم المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، وعبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس إبراهيم العمر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والفريق ضاحي خلفان التميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

واستعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران خدمات الصيانة والإصلاح والمساندة، وحلول أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات، ومركز العمليات، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية، والطائرات دون طيار، وأنظمة المحاكاة وغيرها، ومن جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عرضت عديدا من التقنيات والأنظمة المتطورة ضمن وحدتي الأنظمة الجوية والإلكترونيات الدفاعية لديها، كما ضم الجناح معروضات من كل من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC وشركة سامي للمواد المركبة المحدودة SAMI Composites التابعتين للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.