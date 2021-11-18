21 مليار ريال قيمة 7 طروحات عامة في سوق الأسهم خلال الربع الثالث

ارتفعت الطروحات العامة في الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى سبعة طروحات بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار ريال.

وبحسب هيئة السوق المالية أمس في إصدارها الإحصائي للربع الثالث 2021، التي تغطي مؤشرات السوق المالية السعودية خلال تلك المدة، فإن إجمالي الطروحات منذ بداية العام حتى الربع الثالث وصل إلى 12 طرحا مقارنة بأربعة طروحات خلال المدة المماثلة من 2020.

وتتماشى رفع وتيرة الطروحات مع استراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسة للربع الثالث من 2021 بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 52 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وارتفعت قيم أصول الصناديق العامة في الربع الثالث من 2021 بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020 لتبلغ ما يقارب 240 مليار ريال، صاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة ليبلغ نحو 446 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من 2021 بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020.

ومن ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، نمو قيم أصول الصناديق الخاصة للربع الثالث من 2021 بنسبة 4 في المائة مقارنة بالربع السابق و30 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020 لتبلغ نحو 286 مليار ريال، فيما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى أكثر من عشرة ملايين محفظة.