الارتفاع يغلب على مؤشرات الأسواق الأمريكية .. "ناسداك" ينتعش بدعم نتائج قوية لـ"نفيديا"

غلب الارتفاع على المؤشرات الأمريكية عند الافتتاح أمس وانتعش مؤشر ناسداك بدعم "نفيديا" لصناعة الرقائق على خلفية نتائج قوية للربع الثالث، في حين أشارت مجموعة جديدة من أرباح شركات التجزئة الإيجابية إلى قوة في إنفاق المستهلكين.

وقفزت أسهم "نفيديا" بنحو 10.7 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن تجاوزت الشركة التقديرات الفصلية بتحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من 2021.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 21.57 نقطة أو 0.06 في المائة عند 35909.48 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بمقدار 8.06 نقطة أو 0.17 في المائة عند 4696.73 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 37.99 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 15959.56 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد موسم أرباح قوي أثار سلسلة من الارتفاعات غير المسبوقة، فيما ألحق تراجع شهدته أسعار النفط والمعادن الضرر بالأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب، ومع أن المكاسب في الأيام القليلة الماضية كانت محدودة، فقد ارتفع المؤشر القياسي 17 مرة خلال الـ19 جلسة الماضية.

وكانت أسهم قطاع النفط من أكبر الخاسرين على المؤشر ونزلت 1.2 في المائة بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف حيال فائض في المعروض واحتمال تحرك الصين نحو الإفراج عن احتياطيات وقود استراتيجية.

ونزلت أسهم شركات التعدين 0.8 في المائة مع هبوط أسعار النحاس في لندن إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وقفز سهم مجموعة تيسن كروب للصناعات المتعددة، التي تشمل الغواصات والصلب 3.6 في المائة بعدما قالت إن ربحها قد يزيد إلى أكثر من مثليه العام المقبل، وأنها قد تطرح وحدتها للهيدروجين للاكتتاب العام.

ونزلت أسهم "كونتننتال" الألمانية لتوريد مكونات السيارات 2.7 في المائة.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس وقادت الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشركات النفط الهبوط، لكنها قلصت الخسائر بعد تقرير إعلامي عن أن حزمة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتحفيز ستكون أكبر من المتوقع.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 في المائة إلى 29598.66 نقطة لكنه قلص خسائره كثيرا بعدما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أن حزمة التحفيز الاقتصادي في البلاد ستتضمن على الأرجح إنفاقا ماليا بنحو 55.7 تريليون ين (488 مليار دولار).

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المائة إلى 2035.52 نقطة. وقالت صحيفة نيكاي، إن حزمة التحفيز ستتم الموافقة عليها رسميا اليوم.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن ومصنعي الصلب من بين أكبر الخاسرين.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالنفط أيضا مع تراجع أسعار الخام بعد تقرير لرويترز أفاد بأن الولايات المتحدة طلبت من كبار مستهلكي النفط مثل الصين واليابان التفكير في سحب منسق من الاحتياطيات.

وتراجع سهم "إنبكس" 7.1 في المائة، بينما خسر سهم "إيديميتسو كوسان" 3.6 في المائة.