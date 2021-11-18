أسوأ جلسة للأسهم المحلية منذ 3 أشهر .. هبطت 1% مع انحسار المعطيات الإيجابية

تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر تقريبا لتغلق عند 11710 نقاط فاقدة 123 نقطة بنحو 1 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 19 نقطة بنحو 1.17 في المائة. وجاء التراجع وسط انخفاض معظم القطاعات والأسهم. لم تستطع السوق التماسك فوق متوسط 20 يوما، في ظل انحسار المعطيات الإيجابية، والأداء الضعيف لخام برنت الذي فقد حاجز 80 دولارا خلال الفترة الأخيرة، مع مخاوف من استمرار الضغوط على النفط. واستقرت السيولة منخفضة دون خمسة مليارات ريال، ما يظهر خبو شهية المخاطرة وبداية فقد السوق للزخم الإيجابي. وعدم ظهور معطيات إيجابية محفزة وفي ظل تداول السوق بمكررات مرتفعة سيفضل متعاملون البيع لجني الأرباح، وستواجه السوق دعما عند 11620 نقطة، التداول دونها سيزيد من حدة التراجع.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11814 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11700 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما الأعلى عند 11839 نقطة رابحا 0.05 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11710 نقاط فاقدا 123 نقطة بنحو 1 في المائة. واستقرت السيولة عند 4.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 730 ألف سهم لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 258 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع قطاعا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.55 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.05 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.5 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 1.37 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 27 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 885 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 12 في المائة بقيمة 598 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المجموعة السعودية" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 33.20 ريال، يليه سهم "هرفي للأغذية" بنحو 3.5 في المائة، ليغلق عند 71.30 ريال، وحل ثالثا سهم "اللجين" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 61.70 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للتعليم" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، يليه سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 177 ريالا، وحل سهم ثالثا "فيبكو" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 53.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 347 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 218 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 199 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية