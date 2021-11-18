ميركل: وضع أزمة كورونا مأساوي

وصفت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وضع أزمة كورونا في البلاد بأنه "مأساوي"، وذلك خلال المشاورات التي بدأتها اليوم مع رؤساء حكومات الولايات لبحث كيفية المضي قدما في مكافحة الأزمة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية من مشاركين في المشاورات.

وذكر المشاركون أن ميركل تحدثت عن موقف مأساوي للغاية وعن وضع أزمة ولفتت إلى أن فجوة التطعيم كبيرة بشكل زائد عن الحد. وقالت المستشارة إن الوسائل الفردية لمكافحة الأزمة لن تكون متاحة قريبا.

وبحسب المصادر، أكد رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست انتقاداته السابقة، وقال إن إمكانيات الولايات غير كافية.

وانعقد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو برئاسة فوست، وشاركت فيه ميركل وخليفتها المحتمل أولاف شولتس، إلى جانب وزراء في الحكومة الاتحادية التي تتولى تسيير الأعمال حاليا.

وأوضحت المصادر أن السياسي الاشتراكي شولتس دافع عن الأسس القانونية الجديدة التي أقرها البرلمان والخاصة بسياسة مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأسس تتضمن نطاقا عريضا من التدابير ترمي إلى كسر الموجة الرابعة للوباء، ورأى أنها تتجاوز الوسائل التي جرى استخدامها حتى الآن.

وتتضمن حزمة التدابير الجديدة تطبيق قاعدة "3 جي" التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.

ويتعين أن تحصل الحزمة على موافقة مجلس الولايات، ويهدد تحالف ميركل المسيحي برفضها.

ويبحث مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات وضع معايير تقييم موحدة بأسرع ما يمكن من أجل تطبيق تدابير حماية أكثر صرامة للحماية من كورونا.

- وضع مأساوي

بهذه الكلمات وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائحة كوفيد-19 في ألمانيا داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم. وحذرت ميركل، خلال مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية يوم الأربعاء،من أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا أكثر من أي وقت مضى وأن أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة تزداد بوتيرة سريعة للغاية، ووصفت الأعداد اليومية للوفيات بأنها أمر مخيف . وأضافت ميركل أنه "لم يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح" وأن " المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس". وأوضحت ميركل، التي تحكم بصفة مؤقتة فيما تجري مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، أن هناك حاجة إلى بذل جهد وطني لبدء التوزيع الشامل لجرعات معززة. ولم يحصل سوى 68 بالمئة من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى خمسة في المئة فقط من السكان جرعة معززة. وسجلت ألمانيا 52826 إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو ما يعتبر قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر. بينما توفي 294 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 98274 وفاة في الوقت الذي تحكم فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.