«روسنفت» الروسية تتجه إلى تعظيم حصتها في مصفاة ألمانية لتكرير النفط

أعلنت شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة أنها بدأت التحرك من أجل زيادة حصتها في مصفاة ألمانية لتكرير النفط، وهو ما من شأنه أن يجعل منها صاحبة الأغلبية المطلقة في أسهمها.

ووفقا لـ"الألمانية أمس، قالت الشركة في بيان "إنها مارست حقها الاستباقي وسعت للاستحواذ على 37.5 في المائة من أسهم شركة شل في مصفاة تابعة لشركة "بي سي كيه"، في ولاية براندنبورج الألمانية".

ومن شأن الصفقة، التي لا تزال تنتظر موافقة الجهات الرقابية، أن تزيد حصة "روسنفت" في "بي سي كيه" من 54.17 في المائة حاليا إلى91.67 في المائة.

ورحب ديتمار فويدكه، رئيس وزراء حكومة ولاية براندنبورج، بالصفقة، ووصفها بأنها "نبأ سار"، وقال "إنها تؤمن الموقع وكثيرا من الوظائف على المدى الطويل".

وبحسب الشركة، تقوم المصفاة التي تقع في مدينة شويدت، بالقرب من الحدود مع بولندا، بتكرير نحو 12 مليون طن من النفط الخام سنويا.

وهذه المصفاة هي نقطة النهاية لخط أنابيب "الصداقة" القادم من روسيا، الذي تقول المصفاة "إنه يوفر نحو 25 في المائة من النفط الخام الذي تستهكله ألمانيا".

يشار إلى أن "روسنفت" هي أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، ويشغل جيرهارد شرودر مستشار ألمانيا السابق منصب رئيس مجلس الإشراف فيها.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد يوم من تعليق الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى البلاد.

وأخيرا، أصبحت أوروبا في احتياج شديد للغاز الطبيعي مجددا، مع تدفق إمدادات الغاز الروسية في اتجاه عكسي، وبعدما أوقفت الجزائر شحنات الغاز إلى إسبانيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين أمس، بعدما تراجعت 26 في المائة، الأسبوع الماضي مع بدء تدفق الغاز الروسي شرقا من ألمانيا إلى بولندا خلال نهاية الأسبوع، عكس الاتجاه المعتاد.

كما تحصل إسبانيا على كميات أقل من الغاز حاليا بعد انتهاء الاتفاق المستمر منذ 25 عاما لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، دون أن يتم تجديده.

وحطمت العقود الآجلة للغاز الأوروبي الأرقام القياسية لعدة أيام هذا العام مع وقف روسيا الغاز المتجه إلى أوروبا وتحول شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أعلى مستوى له خلال 13 عاما، ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.