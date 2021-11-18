السوق النفطية تقترب من انحسار مخاوف شح المعروض .. توافق في توقعات «أوبك» ووكالة الطاقة

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بفعل توقعات زيادة المعرض في السوق، في ظل تلويح الولايات المتحدة بالاستعانة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد، لخفض أسعار الوقود وتحديدا البنزين.

كما توافقت وكالة الطاقة الدولية مع منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بشأن توقعات زيادة الإمدادات النفطية العالمية خلال الفترة المقبلة، ما يؤمن وضع الإمدادات، بينما تستمر الشكوك حول تعافي الطلب مع اتساع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا وعديد من دول العالم.

يقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون "إن تراجع النفط إلى أدنى مستوى في نحو ستة أسابيع يرجع إلى عديد من العوامل، لكنه يعود في الأساس إلى ترقب المستثمرين إمكانية ضخ إمدادات الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى".

وأوضحوا أن النفط والغاز سيظلان دائما ركيزتين في مزيج الطاقة العالمي، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيتم التخلص منهما تدريجيا على الرغم من الجهود الدولية المتسارعة في تحول الطاقة والالتزامات التي يفرضها مؤتمر الأمم المتحدة في ملف مكافحة تغير المناخ على جميع دول العالم، الذي تبدي "أوبك" تجاوبا قويا معه.

وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة "إن الأسعار مالت إلى الهدوء والتراجعات المتلاحقة بعد تبدد المخاوف من شح الإمدادات وتباطؤ الطلب أيضا بسبب إصابات كورونا".

وأشار إلى أن برميل النفط خسر نحو سبعة دولارات في الأسابيع الستة الماضية، لافتا إلى أن حالة عدم اليقين تهيمن على السوق ويحاول التجار والشركات تبين خطى السوق في العام المقبل، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية كشفت في تقرير لها عن توافق مع "أوبك" على أن العرض يتعافى والطلب يتباطأ نسبيا.

من جانبه، أوضح فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة أن "أوبك+" ستستمر على الأرجح في التمسك بالزيادات الإنتاجية المحدودة في الاجتماع الوزاري المقبل مطلع كانون الأول (ديسمبر)، حيث تؤكد بثقة أن الفائض في العرض قد يظهر قريبا مع تعثر الانتعاش من الوباء.

ولفت إلى أن تقارير صادرة عن شركة ريستاد إنرجي الدولية تشير إلى أنه من الطبيعي أن تعود الانخفاضات إلى الهيمنة على مشهد تحركات الأسعار في السوق، حيث توافقت كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية على أن السوق تقترب من انحسار مخاوف شح المعروض وتنامي الإمدادات النفطية، بينما يعود الطلب إلى المعاناة تحت تأثير تسارع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة بالوباء خاصة في أوروبا.

ويقول ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية "إن الولايات المتحدة على مقربة من اتخاذ قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية، بينما تواجه بعض الاقتصادات الأخرى عقبات في اتخاذ قرار مماثل مثل اليابان التي يمنع القانون فيها السحب من هذه الاحتياطات إلا إذا توقفت الإمدادات النفطية تماما".

وأشار إلى أن "أوبك+" على قناعة حتى الآن بعدم جدوى زيادة الإنتاج بشكل أسرع في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى وجود توقعات في "أوبك+" بارتفاع المخزونات خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يقلل من الحاجة إلى زيادة الإمدادات بشكل أسرع.

وتشير ويني أكيللو المحللة في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية إلى أن توقعات صادرة عن شركة "بي بي" البريطانية ترى أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، مضيفة أن "أغلب شركات الطاقة الدولية راضية عن مستوى الأسعار المرتفع، خاصة أن كثيرا من الشركات مثل "أوكسيدنتال بتروليوم" كشفت عن أن سعر التعادل لديها هو 40 دولارا للبرميل".

وأكدت أن كثيرا من الدوائر المعنية بالنفط يطالب الإدارة الامريكية بالتركيز على حث الشركات لديها لزيادة النفط الأمريكي، مشيرة إلى أن نقص الاستثمار خاصة في مشاريع المنبع هو تحد كبير يواجه "أوبك+" خاصة أنجولا ونيجيريا، ما يجعلها في وضع صعب يعرقل ويحد من زيادات الإنتاج المخطط لها.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ستة أسابيع، بفعل تنامي مخاوف زيادة العرض في السوق، إضافة إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية حول زيادة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتراجع الخام الأمريكي 1.4 في المائة إلى مستوى 77.10 دولار الأدنى منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من مستوى الافتتاح عند 78.20 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78.41 دولار، وانخفض خام برنت 1.1 في المائة، إلى مستوى 79.30 دولار للبرميل الأدنى منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، من مستوى الافتتاح عند 80.18 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 80.20 دولار. وعند تسوية الأسعار الأربعاء، فقد الخام الأمريكي 3.0 في المائة في ثاني خسارة يومية على التوالي، وانخفض خام برنت 2.6 في المائة، في أول خسارة في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة.

من جانبها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه سيتوافر مزيد من الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من المتوقع أن يسبب تخمة في العرض.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 2.1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، في أول انخفاض أسبوعي في شهر، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاعا بنحو مليون برميل.

وبالنسبة إلى الإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو مائة ألف برميل، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 81.1 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 82.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 83.75 دولار للبرميل".