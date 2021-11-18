ائتلاف عالمي يستعد لإجراء إضراب ضد "أمازون"

يستعد ائتلاف عالمي لإجراء إضراب ضد شركة أمازون قبيل بدأ عروض الجمعة السوداء للمطالبة بتوفير معاملة أفضل لموظفيها.

وسيتخذ ائتلاف "اجعل أمازون تدفع"، الذي يضم أكثر من 70 نقابة عمالية ومنظمات مجتمع مدني ومراقبي الضرائب، بما في ذلك الاتحاد العالمي للأمم المتحدة، إجراءات في 20 بلدا في 26 نوفمبر المقبل.

كما سيستخدم ائتلاف "اجعل أمازون تدفع" ثمانية مواقع بما في ذلك مصفاة نفط في أمريكا اللاتينية، ومستودع للنقل بالشاحنات في أوروبا، ومصنع لسلسلة التوريد في آسيا لمقاومة سوء معاملة أمازون لعمالها.

وقالت كريستي هوفمان، الأمينة العامة للاتحاد العالمي للأمم المتحدة بحسب صحيفة "ذي إندبندنت": "في أيام العمل العالمية مثل الجمعة السوداء، نرى كيف أن الحركات التي تطالب بتغير قواعد اقتصادنا وتتحدى قوة الشركات تزداد جرأة وقوة".

وأضافت "المزيد من الناس يسألون الكثير من الأسئلة حول سلوك أمازون الوحشي المناهض للنقابات، وممارسات التهرب الضريبي المعادي للمجتمع والهوس بالسيطرة".

وزادت "نرى في جميع أنحاء العالم، أن العمال سواء كانوا مبرمجين أو جامعيين أو سائقين يسيرون ويضربون ويرفعون أصواتهم معا للمطالبة بالكرامة والاحترام. التضامن لا يخاف بسهولة، وأمازون لن تكسر تحالفات العمال".