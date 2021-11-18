السعودية والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي

وقعت السعودية والبحرين في الرياض اليوم مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) السعودي و (واعي) البحريني تسهيلا لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومحمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين بحضور الشيخ حمود بن عبدالله سفير المنامة لدى الرياض وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف هذا التعاون بين السعودية والبحرين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان في إطار مكافحة الجائحة لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد والاستفادة من التكامل التقني بين (توكلنا) في السعودية و (واعي) في البحرين عبر ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناء على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا. وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.

وأكد الدكتور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتطويع التقنية لصالح تحقيق أعلى درجات السلامة للمسافرين وسهولة وتيسير الحركة بين البلدين. موضحا أن مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين قيادة وشعبا وحرصهما على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن السعودية تعد من أوائل الدول التي قامت بتدشين منصة حكومية إلكترونية (توكلنا) لدعم جهود الجهات الحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يسر وسهولة أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (PCR) وعرض بيانات جرعات اللقاح وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر فيروس كورونا وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.

من جانبه أكد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة. مبينا أن الربط الإلكتروني بين تطبيقي (مجتمع واعي) و (توكلنا) يعكس أهمية كبيرة لما له من أثر في تسهيل عملية تنقل المسافرين بين البلدين وفقا للمعايير والاشتراطات الصحية.

وأوضح أن (مجتمع واعي) وما تضمنه من معلومات وخدمات إلكترونية متنوعة جميعها أسهمت بتحقيق السياسات الرقمية التي اعتمدتها البحرين خلال أكتوبر التي ضمت سياسة المشاركة الإلكترونية والسياسات الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة والتي تهدف لتعزيز توفير المعلومات والخدمات الإلكترونية وتسهيل تبادلها واستخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيعها على الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.