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أخبار الشركات- عالمية

أرباح "علي بابا" تتراجع 81% على وقع حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

أرباح "علي بابا" تتراجع 81% على وقع حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت اليوم أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبحسب "الفرنسية"، أفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5.37 مليارات يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو وسبتمبر.

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