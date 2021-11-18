"أميانتيت ": تعيين "أرباح المالية" مستشارا ماليا لإدراج "غاز الشرق" في "نمو"

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية استلامها خطاب من رئيس مجلس المديرين "شركة غاز الشرق" بتاريخ 17-11-2021م، وفيه بناءً على قرار جمعية الشركاء لشركة غاز الشرق بشأن الموافقة على بالبدء باتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية "نمو"، فقد قامت الشركة بتعيين شركة أرباح المالية كمستشار مالي، علماً بأن شركة أميانتيت العربية السعودية تملك نسبة 13% من حصة رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة إنه لا يمكن قياس الأثر حاليا إلا بعد تقديم الملف وموافقة الجهات التنظيمية والرقابية.