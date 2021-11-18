"الدوائية": صدور قرار الشركاء بالموافقة على تصفية "أنورا للتجارة"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن صدور قرار الشركاء في شركة أنورا للتجارة بتاريخ 17 /11 /2021م بالموافقة على تصفية شركة أنورا للتجارة اختيارياً وتعيين مصفي للشركة، وذلك لاتفاق الشركاء بالتصفية.

وتعتبر "أنورا للتجارة" شركة ذات مسؤولية محدودة، وبرأس مال مدفوع بلغ 300 ألف ريال ، وهي مملوكة بنسبة 99% لشركة آراك للرعاية الصحية.

وتمتلك سبيماكو الدوائية شركة آراك للرعاية الصحية بنسبة 100%. وسيتم اظهار الأثر المالي - والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة لشركة سبيماكو الدوائية خلال الفترة القادمة.