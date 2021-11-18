أسعار النفط تتأثر بارتفاع المخزونات الأمريكية .. قلق من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي أمس، بتأثير من ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية إضافة إلى توقع لجوء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية.

وتواصل مجموعة المنتجين في "أوبك+" انتهاج سياسة مدروسة للإنتاج بتنفيذ زيادات تدريجية شهرية حجمها 400 ألف برميل يوميا يشارك فيها 23 منتجا، فيما يستعد وزراء الطاقة في المجموعة لمراجعة وضع السوق خلال الاجتماع الشهري الجديد مطلع الشهر المقبل.

ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن البيانات الصادرة عن "أوبك" قللت المخاوف على استقرار الإمدادات خاصة بعدما أكدت المنظمة أن سوق النفط العالمية ستتحول من نقص المعروض إلى زيادة المعروض في وقت مبكر من الشهر المقبل مع تعثر الانتعاش الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تبحث في أفضل الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة البنزين، حيث تتجه إلى حظر صادرات النفط الخام والإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للحكومة.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إن تراجع الأسعار يعود إلى ارتفاع المخزونات، ولكن الاتجاه العام للأسعار هو الصعود، مشيرا إلى أن خام برنت قفز بنحو 60 في المائة هذا العام إلى ما يزيد على 80 دولارا للبرميل بينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة.

وذكر أن توقعات "أوبك" بأن تشهد سوق النفط تحولا إلى فائض الشهر المقبل يجيء بسبب تباطؤ التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وموسم صيانة المصافي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قد تضر الطلب، خاصة مع تفاقم الضغوط التضخمية في عديد من دول العالم، خاصة دول الاستهلاك الكبرى.

ويرى جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا أن "أوبك+" لم تظهر حتى الآن أي اتجاه نحو إجراء زيادة أوسع في الإمدادات النفطية عن مستوى 400 ألف برميل يوميا، مرجحا ألا يسفر الاجتماع الجديد في مطلع الشهر المقبل عن جديد في وضع إمدادات المجموعة.

وأشار إلى أنه بحسب تأكيدات "أوبك"، فإن التعافي الاقتصادي الراهن هش للغاية، وأن حالة عدم اليقين تهيمن على الاقتصاد العالمي وهو ما يتطلب مزيدا من اليقظة من جانب المنتجين والاستعداد لاتخاذ خطوات جديدة ملائمة لاحتياجات السوق في المستقبل.

من ناحيته، يقول أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة إن أسعار النفط الخام تتلقى ضغوطا متوالية من ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية، مشيرا إلى أن مخزونات النفط أعيد بناؤها خلال الأسابيع الستة الماضية، كما تسود توقعات قوية من مؤسسات دولية كبرى أن "أوبك+" من غير المرجح أن تغير خطط الإنتاج الخاصة بها أو تعديل اتفاق تموز (يوليو) الماضي.

وأشار إلى أن تقارير صادرة عن منتدى الطاقة الدولي تقول إنه من غير المرجح أن تغير مجموعة "أوبك+" مسارها قبل العام المقبل، حيث ألمح بعض وزراء الطاقة في المجموعة إلى أنهم قد يعيدون النظر في خطط الإنتاج في الربع المقبل لاستيعاب أي تغييرات في السوق.

وتشير الدكتورة ناجندا كومندانتوفا، كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة إلى أن أعضاء "أوبك+" الـ 23 راضون عن الخطة الحالية للإنتاج، التي بموجبها تم تحقيق التوافق والإجماع، ولذا قد يكون التغيير صعبا، خاصة أن بعض المنتجين يواجهون صعوبة بالغة في الوفاء بالحصص الإنتاجية، وفق المستويات الحالية.

وأشارت إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بفكرة حظر الولايات المتحدة لتصدير النفط بهدف خفض أسعار البنزين، ولكن أغلب التقارير تشير إلى أن هذا القرار سيضر بشركات الطاقة الأمريكية، وقد تحدث صدمة أسعار إذا تم منع صادرات النفط الخام الأمريكية، حيث من المتوقع أن تتدافع الدول الأخرى للحصول على الإمدادات النفطية، وقد ينتهي الأمر بعدم خفض أسعار البنزين، وبالتالي إجهاض الخطط والأهداف الأمريكية.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم الثاني على التوالي، وخام برنت بصدد تكبد أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفعل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول.

ويضغط على الأسعار أيضا انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية، الأمر الذي عزز احتمالات لجوء الرئيس جو بايدن إلى الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة أسعار الوقود القياسية.

وتراجع الخام الأمريكي 0.8 في المائة، إلى مستوى 79.88 دولار، من مستوى الافتتاح عند 80.54 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 80.66 دولار، وانخفض خام برنت 1.0 في المائة، إلى مستوى 81.52 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 82.36 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 82.38 دولار.

وفي بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية في البلاد بنحو 0.66 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتوقع الخبراء ارتفاعا بنحو مليون برميل.

وفي إطار التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية تشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بنحو مليون برميل.

وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول انخفاض مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بنحو 2.8 مليون برميل، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاضا بنحو 0.6 مليون برميل.

وأدى هذا إلى رفع أسعار البنزين لمستويات قياسية جديدة في بعض الولايات والمدن الأمريكية، الأمر الذي عزز الاحتمالات مرة أخرى حول قيام الرئيس الأمريكي "جو بايدن" باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

ومن جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 82.01 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 80.9 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، وأن السلة خسرت بضعة سنتات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 82.7 دولار للبرميل.