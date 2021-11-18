رئيس فولكسفاجن محباطا : اختراق "الهياكل المتيبسة" يواجه مقاومة كبيرة من العاملين

صرح هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، بأنه صادف مواجهة كبيرة من داخل مجلس العاملين في مساعيه لتحقيق الهدف الخاص باختراق "الهياكل المتيبسة" للمجموعة.

وخلال حوار داخلي تلقى خلاله أسئلة من العاملين، قال ديس أمس، إنه يرى في الوقت الراهن مزيدا من السرعة في عملية التحول، وفقا لـ"الألمانية".

وأضاف " بالتأكيد أصابني الإحباط في مرحلة أو أخرى، لكن لدي شعور إيجابي بما يجري الآن وهو ما جعلني أكثر رضا مرة أخرى".

ويحظى ديس في قطاع صناعة السيارات بتقدير كبير بوصفه محرك عملية التحول إلى التنقل الكهربائي والرقمنة التي في إطارها تخطط فولكسفاجن لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الطراز الكهربائي ترينيتي.

كان ديس قد واجه صعوبات أخيرا ولا سيما في مجلس العاملين بعد كشف أن قيادة المجموعة تفكر في تنفيذ خطط تقشف جديدة محتملة حيث انتقدته رئيسة مجلس العاملين دانيلا كافالو بحدة واتهمته بإثارة الاضطراب بين العاملين.

وتجري كافالو ورئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل ورئيس نقابة العاملين في المعادن (آي جي ميتال) يورج هوفمان ورئيس مجلس الإشراف على الشركة هانز ديتر بوتش مشاورات في الوقت الراهن داخل لجنة وساطة حول كيفية المضي قدما في عملية التحول ولم يتم التوصل إلى نتائج بعد.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد فكر في الاستقالة في بعض الأحيان، قال ديس:"ليس الاستقالة ولكني كنت غير راض حتى عن أدائي أنا". وأعرب عن اعتقاده بأن فولكسفاجن تسير بشكل جيد في الوقت الراهن على طريق التحول لتصبح رائد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا والثانية في هذا المجال في الولايات المتحدة بعد تسلا.

وتابع " بدأنا الكثير من الأشياء ونحن في الطريق، وأعتقد أنه من دون ذلك ما كنا لنملك فرصا في المنافسة مع تسلا".

وعن التعامل مع كافالو، قال إنه يرحب بعقد لقاءات أخرى معها بعد الجلسة الأخيرة لمجلس العاملين " لأننا لا يمكن أن نشكل التحول وبالتحديد هنا في فولفسبورج إلا معا".

وكان قد أعلن في أول الأمر إلغاء مشاركته في الجلسة الأخيرة لمجلس العاملين بسبب سفره إلى الولايات المتحدة لكنه عاد وتراجع عن التغيب عن الجلسة بعد انتقادات من كافالو.

وفي سياق متصل، افتتحت مجموعة جنرال موتورز رسميا أمس، مصنعها الأول لآليات البيك أب المنعدمة الانبعاثات في الولايات المتحدة، مراهنة على غرار مجموعات السيارات الكبرى الأخرى في ولاية ديترويت على أن مستقبل المحركات الكهربائية في البلد لن يقتصر على السيارات بل سيشمل أيضا الآليات الأكبر.

ويمكن لـ"جي إم" الاعتماد على وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن في هامترامك بولاية ميشيجن في غرب الولايات المتحدة، لتدشين مصنع قديم يعود إلى 36 عاما تم تجديده بالكامل.

وبعد ذلك تبدأ المجموعة بقيادة ماري بارا بتسليم أولى آلياتها "جي إم سي هامر" الكهربائية، النسخة المدنية للآليات الرباعية الدفع الخاصة بالجيش الأمريكي، بحلول نهاية السنة.

وبذلك تسبق جنرال موتورز مجموعة فورد ونسختها الإلكترونية لشاحنتها الصغيرة الشعبية "إف 150 لايتنينج" التي ستسلم أولى نماذجها في ربيع 2022، وشركة ستيلانتيس (كرايزلر سابقا) التي تعتزم البدء بعرض نسخ كهربائية عن شاحنتها الصغيرة "رام" في 2024.

غير أن آليات هامر الكهربائية ستصل إلى السوق بعد أسابيع من بيك أب "آر 1 تي" للشركة الناشئة ريفيان التي تخطت قيمة أسهمها في البورصة الثلاثاء أسهم مجموعة فولكسفاجن العملاقة الألمانية رغم أنها لم تنتج سوى بضع مئات الآليات.

وباتت آليات البيك أب التي تنطوي على هامش أرباح كبير مصدر عائدات أساسيا لشركات السيارات، ولا سيما أنها تلقى طلبا كبيرا من شركات الأشغال والهيئات الحكومية.

إلا أن بعض هذه الهيئات والشركات تعهدت بخفض بصماتها الكربونية ومن المتوقع أن تنتقل إلى طلب آليات منعدمة الانبعاثات.