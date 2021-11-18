تأخير تسليم طائرات «777 إكس» يكلف بوينج مليارات الدولارات ويغضب زبائنها

تكلف التأخيرات في ترخيص طائرات المسافات الطويلة "777 إكس" شركة بوينج مليارات الدولارات، وتثير كذلك غضب زبائنها، لكن المصنع الأمريكي يراهن رغم ذلك على نجاح هذا الطراز مع استعادة حركة السفر عافيتها.وبعدما بقيت لعدة أشهر في مرحلة الاختبار، تم تقديم أكبر طائرة في العالم لأول مرة خارج الولايات المتحدة هذا الأسبوع في معرض دبي للطيران، التجمع الأكبر لقطاع الطيران منذ بداية انتشار وباء كوفيد - 19.ووفقا لـ"الفرنسية"، قامت الطائرة المطلية بالأزرق والأبيض بأداء عروض طيران على هامش المعرض، جمعت بين المنعطفات الضيقة والصعود السريع.وتقديمها في دبي ليس صدفة، فالإمارة هي مقر شركة طيران الإمارات التي سبق أن طلبت 115 من هذه الطائرة، علما أن منطقة الخليج، تستحوذ على ثلثي الطلبات العالمية البالغ عددها 320 منذ انطلاق برنامج التصنيع في 2013.لكن عمليات التسليم الأولى تأجلت عدة مرات، بينما من المتوقع أن يتم ذلك في نهاية 2023، وقد اضطرت شركة بوينج، المثقلة بالديون، إلى السعي وراء توفير تكلفة إضافية قدرها 6.5 مليار دولار.وقال تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات" بغضب أمام عدد من المراسلين في معرض دبي: "لقد أجلت بوينج شهادة (الترخيص) إلى تموز (يوليو) 2023 علما أنه كان من المقرر أن نتسلمها في حزيران (يونيو) 2020 ولا أحد يعرف ما إذا كانوا سينجحون في التسليم أم لا". وكلفت هذه التأخيرات شركته ملايين الدولارات، إذ أجبرتها على تحديث الطائرات القديمة أثناء انتظار تسلم "777 إكس". وأوضح كلارك "كي نستعيد شبكتنا، نحتاج إلى جميع طائراتنا ولا يمكننا السماح للمصنعين بإبطاء عملنا".لذلك، يتعين على "بوينج" طمأنة زبونها حيال سير الاختبارات بهدف الحصول على الترخيص الذي يسمح للطائرة بالتحليق لأغراض تجارية.وبحسب إحسان منير المدير التجاري في بوينج، فإن جاهزية الطائرة باتت على بعد "600 رحلة تجريبية أو 1700 ساعة طيران، وأداؤها يسير بشكل جيد".وكشف حادثا تحطم طائرة "737 ماكس" وعدم السماح لهذا الطراز بالطيران لأشهر طويلة، أخطاء في تصميم الطائرة وعملية الترخيص. وللتحليق مرة أخرى، كان على طائرات "ماكس" أن تمر بعملية إعادة ترخيص أمام السلطة التنظيمية الأمريكية.وقال أحد كبار المديرين في "بوينج" مايك فليمنج "جعلتنا الحوادث نفكر في برامج التطوير وما نقوم به، نأخذ الدروس المستفادة من ماكس ونطبقها في برامج التطوير المستقبلية".وأضاف "ستتوافر 777 إكس المجهزة بأجنحة مركبة مع نهايات قابلة للطي ومحركات جديدة، في نوعين مختلفين هما 777-8 و777-9 ، إضافة إلى نسخة شحن من المفترض أن يتم إطلاقها رسميا قريبا".وتتعهد "بوينج" بخفض استهلاك الوقود بنسبة 20 في المائة وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالجيل السابق. وفي حال دخولها السوق في نهاية 2023، فإنها ستكون قد تخطت شلل حركة السفر العالمية بسبب كوفيد - 19 وبدأت التحليق في خضم مرحلة تعافي قطاع النقل الجوي حول العالم.وقال توم ساندرسون مدير التسويق في الشركة "نتوقع انتعاشا على ثلاث مراحل مع ارتفاع الطلب على الرحلات الطويلة" والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول 2024.وأضاف "هذا سيتوافق مع بداية موجة من الاستبدالات للطائرات ذات الهيكل العريض، التي تعد الأكثر تحقيقا للأرباح إلى حد بعيد بالنسبة لمصنعي الطائرات".وتوقع كذلك أن يبدأ "عديد من طائرات المسافات الطويلة من الجيل الأقدم في الوصول إلى نهاية عمرها الافتراضي، وسنستمر في رؤية زيادة عدد الطائرات المسحوبة من الخدمة حتى 2030".ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي: إن حركة السفر ستتضاعف بحلول 2050 مقارنة بمستوى ما قبل كوفيد - 19، بينما ستحتاج "بوينج" بحسب توقعاتها إلى ما يقرب من 7700 طائرة جديدة عريضة بحلول 2040.