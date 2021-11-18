كيورفاك تبحث عن إجابات لخيبتها في سباق اللقاح

عندما ضربت جائحة فيروس كورونا، كان من المفترض أن تكون كيورفاك أول من يطرح تكنولوجيا لقاح ثورية في السوق. بدلا من ذلك، تخلفت التكنولوجيا الحيوية الألمانية.

الآن يكافح المديرون التنفيذيون والمستثمرون ومراقبو الصناعة لفهم الخطأ الذي حدث - وما إذا كان يجب على الشركة تغيير نهجها في تكنولوجيا حمض الريبونيوكليك المرسال، باعتبار أن ذلك أمر بالغ الأهمية للتقدم.

بدأت مشكلات كيورفاك بعد وقت قصير من انتشار فيروس كورونا. أولا، أجبرت إصابة المؤسس، إنغمار هوير، بنزيف في المخ - تضمنت أطروحته للدكتوراه عام 2000 تطوير جميع لقاحات الرنا المرسال - على التنحي جانبا في آذار (مارس) 2020، بعد خمسة أيام فقط من انتقاله من مجلس المشرفين إلى منصب الرئيس التنفيذي.

ثم أدت نكسات على صعيد التطوير إلى حالات تأخير، ما جعل الشركة تتخلف عن منافساتها بشهور. استحوذت شركة موديرنا ـ مقرها الولايات المتحدة ـ وشركة بيونتيك الألمانية، بعد شراكة مع شركة فايزر، على مجد تسليم أول جرعة رنا مرسال في كانون الأول (ديسمبر) 2020.

تحطمت طموحات كيورفاك في اللحاق بالآخرين في حزيران (يونيو) عندما كشفت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب عن فاعلية عامة 48 في المائة، أقل من الحد الأدنى المطلوب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الطارئة. انخفض سعر سهم الشركة إلى النصف.

استنادا إلى الحماية العالية التي تتمتع بها الحقنة ضد الاستشفاء والموت، لا تزال كيورفاك تأمل في الحصول على شكل معدل من الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية للوقاية من الأمراض الشديدة.

قال الرئيس التنفيذي، فرانز فيرنر هاس، في مقابلة في مقر كيورفاك: "لقد ثبت أن تكنولوجيا الرنا المرسال يمكن أن تحدث فرقا هنا، خاصة إذا قمنا بمقارنتها بمنصات اللقاح الأخرى، لأنها سريعة جدا ومتعددة الاستخدامات". أوضح أنه وزملاؤه التنفيذيون يراجعون "الدروس المستفادة".

تجادل الشركة بأن السبب الرئيسي لنتائج التجربة المخيبة للآمال هو وصول متحورات جديدة أكثر عدوى - أكثر من 15 سلالة - واجهها لقاحها في عام 2021 في المرحلة الثالثة من التجربة المتأخرة. في المقابل، تعاملت الشركتان المنافستان، موديرنا وبيونتيك، بشكل كبير مع سلالة فيروس كورونا الأصلية عند اختبار لقاحيهما في عام 2020. وسجلت كلتاهما أرقاما فاعلية تزيد على 90 في المائة.

قال المستثمر وعضو مجلس إدارة كيورفاك، فريدريش فون بوهلين أوند هالباخ: "بالتأكيد الجميع يرى أولا نسبة 48 في المائة مقابل 91 في المائة، لكن بعد نصف عام وهناك عشرات المتحورات، هذا ليس سوى جزء من الحقيقة. لن أقول إنني أعرف بقية الحقيقة. كل ما أقوله هو أن هناك الكثير مما يجب فهمه".

يشك بعض الخبراء في أن المشكلة الحقيقية تعود إلى تأسيس الشركة في عام 2000، عندما قررت كيورفاك العمل مع الرنا المرسال غير المعدل.

تعمل جميع لقاحات الرنا المرسال عن طريق وضع الشفرة الجينية لبروتين ارتفاع الفيروس في فقاعة دهنية تسمى الجسيمات النانوية الدهنية. بمجرد حقنها، تقوم خلايا الجسم بترجمة الشفرة الجينية إلى البروتين، وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه.

قال رين فيربيكي، الباحث المتخصص في تكنولوجيا الرنا المرسال في جامعة جنت، إن بيونتيك وموديرنا عدلتا إحدى اللبنات الأساسية للرنا المرسال، المسماة يوريدين. فعلتا ذلك لسببين: لتمكينه من إنتاج مزيد من البروتين ولضمان عدم المبالغة في رد فعل الجهاز المناعي، ما تسبب في آثار جانبية سلبية. في المقابل، اختارت كيورفاك عدم تعديل اليوريدين.

ردا على ذلك، قالت كيورفاك إن الفاعلية في تجربة مبكرة لداء الكلب تشير إلى أن النهج نفسه غير المعدل يمكن أن يعمل مع سارس-كوف-2. على الرغم من أنها لم تعدل الرنا المرسال الخاص بها، إلا أنها قالت إنها أجرت تعديلات أخرى باستخدام تكنولوجيا خاصة طورها علماؤها.

درو وايزمان، أستاذ أبحاث اللقاحات في جامعة بنسلفانيا، الذي طور تعديل الرنا المرسال الحاصل على براءة اختراع، إلى جانب زميله السابق كاتالين كاريكو، الذي يعمل حاليا في بيونتيك، أشار إلى أن الرنا المرسال غير المعدل أظهر سابقا استجابات قوية من الخلايا التائية - وهي جزء مهم من جهاز المناعة يصعب قياسه من الأجسام المضادة.

قال: "أعتقد أن الأمل كان أن الحمض النووي الريبي غير المعدل قد تكون لديه استجابات أفضل للخلايا التائية ويوفر حماية أفضل. لكن بيانات المرحلة الثالثة لا تظهر ذلك".