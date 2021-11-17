"لوسيد" ثامن أكبر شركة سيارات عالمية بـ 89.8 مليار دولار .. ارتفاع سهمها 129 % منذ الإدراج

أصبحت شركة لوسيد موتورز، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية تبلغ 62 في المائة، ثامن أكبر شركة سيارات في العالم، من حيث القيمة السوقية بنحو 89.8 مليار دولار، حسب إغلاق الثلاثاء الماضي، متفوقة على شركات سيارات عملاقة مثل هوندا وهيونداي وفيراري ونيسان وفورد وبي إم دبليو وغيرها.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء انضمام الشركة لقائمة العشر الكبار عالميا، بعد ارتفاع سهم الشركة (كذلك القيمة السوقية) بنسبة 129 في المائة منذ إدراجه في بورصة ناسداك في الـ26 من تموز (يوليو) الماضي، حيث أغلق السهم عند مستوى 55.5 دولار، مقابل نحو 24.3 دولار عند الإدراج (قيمة سوقية بنحو 39 مليار دولار).

وقبل الإدراج تمت الموافقة على اندماج الشركة مع شركة الشيكات على بياض، تشرتشيل كابيتال عبر صفقة تمثل استثمارا بقيمة 4.5 مليار دولار في تمويل لشركة "لوسيد"، التي قيمت الكيان الجديد بنحو 36 مليار دولار، وتزامنت الارتفاعات مع بدء تسليم الشركة سيارتها الكهربائية السيدان "إير" في أريزونا إلى العملاء في تشرين أول (أكتوبر) الماضي.

كما تزامن الارتفاع مع إعلان الشركة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري)، أول نتائج فصلية لها بعد الإدراج، والإعلان عن ارتفاع حجوزات السيارة إلى 13 ألف سيارة في الربع الثالث بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبين أكبر عشر شركات سيارات في العالم توجد ثلاث شركات للسيارات الكهربائية، حيث تتصدر شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة من إيلون ماسك الملياردير الشهير، شركات السيارات في العالم، من حيث القيمة السوقية بنحو 1.06 تريليون دولار، حيث تجاوزت قيمتها تريليون دولار بعدما أبرمت صفقة لبيع مائة ألف سيارة لشركة هيرتز لتأجير السيارات.

وبين العشر الكبار، تحتل شركة ريفيان الأمريكية للسيارات الكهربائية المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 152 مليار دولار، وشركة لوسيد موتورز ثامنا بقيمة سوقية 89.8 مليار دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات الثلاث معا نحو 1.3 تريليون دولار، تشكل 60 في المائة من قيمة شركات السيارات العشر الكبرى في العالم البالغة نحو 2.16 تريليون دولار.

وفيما تتصدر القائمة شركة تسلا الأمريكية ، جاءت تويوتا اليابانية في المرتبة الثانية 260 مليار دولار، ثم ريفيان "الولايات المتحدة" 152 مليار دولار، وفولكسفاجن "ألمانيا" 139.3 مليار دولار، وبي واي دي الصينية 113.8 مليار دولار.

وسادسا شركة مرسيدس دايملر "ألمانيا" 109 مليارات دولار، وجنرال موتورز "الولايات المتحدة" 90.9 مليار دولار، ثامنا شركة لوسيد موتورز 89.8 مليار دولار، وجاءت شركة فورد "الولايات المتحدة" خلفهم، بقيمة سوقية 79.1 مليار دولار، وعاشرا شركة جريت وول "الصين" بقيمة سوقية 69.8 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية