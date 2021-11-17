4 تأثيرات مستمرة للجائحة في أمريكا .. تنامي الدور الحكومي في الاقتصاد والسياسة النقدية

مع تراجع حدة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، تتجه الأنظار الآن إلى تداعياتها الاقتصادية، التي يرى كثيرون من المحللين أنها ستستمر لفترة طويلة في الولايات المتحدة، ولذلك يجب على المستثمرين أن يفصلوا بين تأثيرات الجائحة المستمرة والضوضاء سريعة الزوال الحالية.ويرى المحلل الاقتصادي جاري شيلينج، الذي ينشر تحليلاته في أهم وسائل الإعلام الأمريكية مثل مجلة فوربس وصحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال أن هناك أربعة تأثيرات مستمرة للجائحة، وهي تنامي الدور الحكومي في الاقتصاد والسياسة النقدية، التي أصبحت أكثر ارتباطا بالسياسة المالية للحكومة، والتراجع عن العولمة واللجوء إلى خطوط إمداد أقصر مع زيادة الاعتماد على إنتاج المكونات "محليا" وزيادة مستويات المخزون وأخيرا تنامي قوة الدولار.وفي تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء قال جاري شيلينج إن التاريخ يخبرنا بأن الصدمات الكبرى على مستوى الدولة تسفر عن تزايد في التدخل الحكومي في الاقتصاد والأسواق المالية لا يتلاشى مطلقا- على الأقل في العصور الحديثة. وقد أصبح لجوء الرئيس الأمريكي إلى إصدار قرارات تنفيذية لتجاوز الكونجرس أمرا معتادا.وأضاف: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أصدر 217 أمرا تنفيذيا خلال أربعة أعوام، وهو ما يعادل أربعة أمثال عدد الأوامر التنفيذية الرئاسية الصادرة في الولايات المتحدة منذ عهد جيمي كارتر، وجاء الرئيس الحالي جو بايدن ليصدر 48 أمرا تنفيذيا في أول سبعة أيام من رئاسته". وأشار إلى أنه في ظل الانقسام داخل الكونجرس، من المنتظر زيادة اعتماد بايدن على الأوامر التنفيذية لتنفيذ تعهده بخفض الانبعاثات الغازية في الولايات المتحدة بحلول 2030 بنسبة تراوح بين 50 و52 في المائة من مستوياتها 2005.ويقول جاري شيلينج إن الجائحة فتحت الباب أيضا أمام الحكومة لكي تعيد توزيع الدخل القومي بين المواطنين، حيث يأمل الديمقراطيون في إنجازه بفرض حد أدنى قدره 15 في المائة لضريبة الشركات، وزيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء والأرباح الرأسمالية مع زيادة الدعم الحكومي للفئات ذات الدخل المنخفض من الأمريكيين.وخلال سنتي الجائحة أصبح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي رغم استقلاليته القانونية عن السلطة التنفيذية، ذراعا لوزارة المالية، حيث ضخ المجلس كميات ضخمة من السيولة النقدية لمصلحة وزارة الخزانة أثناء الأزمة المالية 2008، ثم أثناء جائحة كورونا الأخيرة.وزادت قيمة الأصول، التي اشتراها مجلس الاحتياط الاتحادي من 910 مليارات دولار 2008 إلى 8.56 تريليون دولار حاليا، وخلال العامين الماضيين اشترى مجلس الاحتياط أكثر من 3.3 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية، ومول أكثر من نصف عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ورد 85 في المائة، أو أكثر من 100 مليار دولار من الفوائد على محفظته من سندات الخزانة إلى وزارة الخزانة.وقد عززت الجائحة الدعوات إلى التراجع عن العولمة، التي كانت قد شهدت قبل أربعة عقود انتقال مراكز التصنيع من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى الصين ودول آسيا الأخرى منخفضة التكلفة. وخلال تلك العقود، استمتع المستهلكون في الغرب بالواردات منخفضة التكلفة القادمة من آسيا لكنها أدت إلى فقدان الوظائف ذات الأجر المرتفع وانكماش الدخل الحقيقي في الغرب، ما فتح الباب أمام ظهور الشعبوية السياسية.وقد انتقلت الصناعات الأقل تقدما خلال الأعوام الأخيرة من الصين إلى دول أخرى أقل تكلفة مثل فيتنام والهند، ولكن عندما جاءت الجائحة اكتشفت الدول الغربية أن تزايد الاعتماد على المكونات والواردات المقبلة من مراكز التصنيع البعيدة في آسيا فجر أزمة كبيرة في الإمدادات، نتيجة ارتفاع زمن الرحلات وتكاليف النقل.وارتفعت حصة سلاسل الإمداد من إجمالي التجارة العالمية من 30 في المائة في 1990 إلى 48 في المائة قبيل تفشي الجائحة، بحسب بيانات البنك الدولي.وعززت أزمة نقص الإمدادات واضطراب حركة التوريد الأصوات المطالبة بالعودة إلى مراكز التصنيع المحلية في الغرب حتى لا تتكرر هذه الأزمات.وأخيرا، فإنه من المنتظر استمرار قوة الدولار بعد الجائحة، مع بقائه كعملة ملاذ آمن رئيسة، هذا الاتجاه الصعودي يمثل تغييرا للاتجاه النزولي السابق الذي بدأ في 1985 وسمح للأسواق الصاعدة، التي اقترضت بشدة بالدولار بسداد ديونها بتكلفة أقل نتيجة انخفاض قيمة الدولار بعد ذلك.وبحسب بيانات بنك التسويات الدولي ارتفع معدل دين الحكومات والأفراد والشركات في الدول الصاعدة من 110 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي 2007 إلى 236 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي.ومع ارتفاع سعر الدولار ستزيد أعباء الديون على تلك الدول، كما أن ارتفاع سعر الدولار يرفع تكلفة الحصول على السلع والمواد الخام المقومة في الأسواق العالمية بالعملة الأمريكية، فمن بين السلع المواد الخام، التي يجري تداولها في الأسواق العالمية هناك 42 سلعة مقومة بالدولار وثلاث سلع فقط مقومة بعملات أخرى، وهي زيت النخيل بالرينجت الماليزي والصوف وبالدولار الأسترالي والعنبر بالروبل الروسي.هذه الآثار المستمرة للجائحة على الاقتصاد الأمريكي لن تظل داخل الحدود الأمريكية، وإنما ستمتد تأثيراتها إلى باقي دول العالم.