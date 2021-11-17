دفاتر طلبات المصنعين الألمان ممتلئة .. اختناقات في توريد المنتجات الأولية

أصبحت دفاتر الطلبات في القطاع الصناعي في ألمانيا ممتلئة على نحو غير مسبوق منذ أعوام، إذ تلقت الشركات طلبات جديدة تفوق قدرتها على الإيفاء بها بسبب اختناقات التوريد في المنتجات الأولية، مثل أشباه الموصلات.أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، في فيسبادن، استنادا إلى بيانات مؤقتة، أن تراكم الطلب الصناعي ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بآب (أغسطس) الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاء في كانون الثاني (يناير) 2015.ووفقا لـ"الألمانية"، تضررت شركات تصنيع السيارات والآلات بشدة من هذه الاختناقات، ففي قطاع إنتاج السيارات وقطع غيارها، ارتفع تراكم الطلبات بنسبة 5.9 في المائة، في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 3.9 في المائة، في قطاع صناعة الآلات.كما وصل نطاق إنجاز الطلبات المتراكمة في الصناعات التحويلية بوجه عام إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 شهر، ويشير النطاق إلى عدد الأشهر التي تحتاج إليها الشركات لإتمام الطلبيات المسجلة لديها دون تلقي طلبات جديدة.إلى ذلك، حذر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية من أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يهدد التعافي الاقتصادي في ألمانيا.وقال كليمنس فوست رئيس المعهد، في تصريحات صحافية أمس، إن "تفشي الإصابات يتسبب في تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات الاستهلاك الاجتماعي - أي قطاع الضيافة والسفر والثقافة والفعاليات - لأن الناس يتجنبون مخاطر العدوى"، موضحا أن التعافي الهش حاليا أصبح مهددا بالخطر.وذكر فوست أن إجراءات الإغلاق ليست هي إلى حد كبير السبب في التكاليف الاقتصادية، بل الجائحة نفسها، وقال: "عندما يكون هناك خطر كبير للإصابة، لا يذهب معظم الناس إلى المطاعم أو الفعاليات، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد أغلقتها بموجب لوائح أم لا". وأشار إلى أن الفرق في الوضع عن الشتاء الماضي هو أن الكثير من الناس يجرى تطعيمهم الآن، حتى لو كانت اللقاحات لا توفر الحماية الكاملة.وفي ضوء اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم، مع رؤساء حكومات الولايات، دعا فوست إلى احتواء الجائحة وضمان عدم الإضرار بالأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان عبر قصر التواجد في الأماكن المغلقة على المطعمين والمتعافين من إصابة كورونا، مؤكدا الحاجة أيضا إلى تدابير لتقليل مخاطر العدوى في المدارس.إضافة إلى ذلك، حث الخبير الاقتصادي الساسة على اتخاذ قرارات شجاعة، وقال: "إذا كنتم تريدون التغلب على الجائحة بنجاح، فلن تكونوا قادرين على إرضاء الجميع"، موضحا أن أولئك الذين رفضوا تلقي التطعيم دون أسباب صحية وجيهة يعرضون الآخرين للخطر أيضا، وقال: "على الساسة زيادة الضغط هنا، حتى لو أدى ذلك إلى خلاف".ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، وضع جائحة كوفيد - 19 في ألمانيا بأنه مأساوي داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم.وسجلت ألمانيا 52826 إصابة جديدة أمس، وهو ما يعد قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر. بينما توفي 294 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 98274. في الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.وقالت ميركل في مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية "لم يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، الذين يحصلون على اللقاح يحمون أنفسهم والآخرين، المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس".وأضافت ميركل، التي تحكم بصفة مؤقتة فيما تجري مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي جرت في أيلول (سبتمبر)، إن هناك حاجة إلى بذل جهد وطني لبدء التوزيع الشامل لجرعات معززة.ولم يحصل سوى 68 في المائة من مواطني أكثر دول أوروبا سكانا على اللقاح بالكامل وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن التطعيمات، بينما تلقى 5 في المائة فقط من السكان جرعة معززة.