"جوجل": تطوير عمليات البحث ستضيف تريليون دولار للشركة

في الوقت الذي يتجه فيه العديد من عمالقة التكنولوجيا إلى العمل على ميتافيرس من أجل النمو، يرى ساندر بيتشاي أن مستقبل شركته جوجل سيكون في أقدم عروضها، المتمثلة في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وقال بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وشركتها الأم ألفابيت، في مقابلة مع بلومبرج: "أشعر بأنني محظوظ لأن مهمتنا خالدة، هناك حاجة لتنظيم المعلومات أكثر من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوزت قيمة شركة ألفابيت لفترة وجيزة 2 تريليون دولار، وذلك بفضل نمو المبيعات والأرباح خلال وباء كوفيد - 19. وعند سؤاله عن المكان الذي سيأتي منه التريليون المقبل، أوضح أن الخدمة الأساسية لشركته "عمليات البحث" عبر الإنترنت وتطوير الذكاء الاصطناعي من ستضيفان هذا المبلغ لقيمة الشركة.