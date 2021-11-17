الأسهم السعودية ترتفعا هامشيا وسط تراجع بالسيولة

أنهت الاسهم السعودية جلسة اليوم بارتفاع هامشي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، في حين سجل قطاع إدارة وتطوير القطاعات أكبر مكاسب يومية في شهر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن أمس إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيس، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11833 نقطة مرتفعا 6 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.8 مليار ريال هي تقل عن الجلسة السابقة بـ 20 في المائة.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وصدر وكذلك أكواباور، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 143.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 257 ألف صفقة.

ودعمت أسهم البنك الاهلي وجبل عمر من أداء السوق بعدما صعدت بـ 1.8 و4.1 في المائة، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الرابعة على التوالي.



إلى ذلك، صعدت أسهم 89 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم صدر والعقارية بمكاسب فاقت 6.5 في المائة.

في حين ارتفعت أسهم اللجين وباتك وكذلك وحدات سدكو كابيتال ريت بأكثر من 4 في المائة، في حين أعلن الأخير عن موافقة هيئة السوق المالية بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بما يقرب من 702 مليون ريال.



في المقابل، تراجعت 94 شركة، تصدرها أسهم نسيج بعدما هبط 4.3 في المائة، في حين سجلت أسهم 5 شركات تراجعات بأكثر من 2 في المائة من بينها أسهم مهارة وطيبة.