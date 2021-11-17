مساحات مخصصة للحفلات العائلية ومناسبات الأصدقاء في "الرياض ونتروندرلاند"

خصصت "الرياض ونتروندرلاند" إحدى مناطق موسم الرياض 2021، مواقع مخصصة للاحتفالات الخاصة، حيث تتيح تلك الأماكن الحجز والترتيب لحفلة عائلية أو الاحتفاء بعدد من الأصدقاء، في أجواء بهيجة وفريدة من نوعها تؤسس لمفاهيم جديدة في دمج المناسبات الاجتماعية بالترفيه، وسط مدينة الألعاب الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.

ومن خلال تجهيزات مخصصة لهذا النوع من الاحتفال، تتوفر معدات متقدمة لتوثيق اللحظات وتصويرها، لإضفاء ألوان من البهجة والسرور على زوار المنطقة، ومنحهم أفضل الأوقات وأمتع اللحظات خلال احتفالاتهم ومناسباتهم التي تستضيفها "الرياض ونتروندرلاند".

وتحوي المنطقة عددًا من المطاعم والمقاهي الشهيرة إقليميًا وعالميًا، لتلبية طلبات الزوّار وخدمتهم، إضافة إلى محلات للهدايا والورود والتغليف مخصصة لخدمة مرتادي الفعالية، وتوفير كامل تجهيزاتهم في لحظاتهم السعيدة.

وتتميز "الرياض ونتروندرلاند" بطابعها العام الذي يركز على جذب جميع فئات المجتمع، ومنحهم تجارب ترفيهية متكاملة، حيث تُقام الفعاليات في الهواء الطلق مع تجربتها في أجواء شتوية فريدة.

وتتضمن المنطقة العديد من التجارب الاستثنائية، بدءًا من مداخلها ذات الأضواء الجاذبة، وصولًا إلى الكابينات الشتوية المخصصة للمشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة من كافة أنحاء العالم، لتستقطب المهتمين بالمغامرات والألعاب والمطاعم والتسوق.

وتقع "الرياض ونتروندرلاند" في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا بجوار مركز الملك عبد الله المالي، وافتًتحت فعالياتها في الـ 27 من أكتوبر الماضي، وتنتهي فعالياتها في نهاية شهر مارس 2022م، وتتضمن عدة ألعاب وأنشطة وعروض لكافة شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، وتبدأ فعالياتها من الساعة الـ 4:00 مساءً حتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل، وتستمر فعالياتها لأوقات أطول في نهاية الأسبوع.