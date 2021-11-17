انتكاسة جديدة لمشروع نوردستريم 2 .. ألمانيا تعلق التصديق على التشغيل

علقت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أمس، إجراء التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري، لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، ما تسبب في انتكاسة أخرى للمشروع الحساس من الناحية الجيوسياسية وتسبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بشكل أكبر.ووفقا لـ"الألمانية" قالت الوكالة: إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني.ونقل الغاز عبر الخط المكتمل إلى السوق الداخلية في ألمانيا لن يكون مسموحا به من دون تصديق الوكالة، ومن الممكن فرض غرامات في هذه الحالة.وحسب تعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل كاف.وذكرت الوكالة أن شركة نورد ستريم 2، السويسرية المساهمة التي تقف وراءها شركة غازبروم الروسية، قررت أن تؤسس شركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.وتابعت الوكالة بالقول: إن إجراء التصديق سيظل معلقا حتى اكتمال نقل الأصول الغربية والموارد البشرية إلى الشركة المملوكة وأضافت أنها عندئذ يمكنها أن تراجع هذا الإجراء. وتنتهي مهلة الإجراء في كانون الثاني (يناير) المقبل.يذكر أنه حتى في حال موافقة الوكالة الاتحادية للشبكات على الإجراء، يتعين أن يخضع لمراجعة من المفوضية الأوروبية ويمكن لهذه العملية أن تستغرق فترة تصل إلى أربعة أشهر، لأن الضغط السياسي لخصوم الخط كبير، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.وبعد موافقة المفوضية، ستأخذ الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا شهرين لإصدار التصديق.وأضافت الوكالة في بيان، أنها توصلت "بعد فحص مفصل للوثائق إلى نتيجة مفادها، أن إصدار شهادة تصديق لمشغل خط نورد ستريم 2 لن يكون ممكنا إلا عندما يتم تنظيم المشغل في شكل قانوني تبعا للقانون الألماني".وكانت شركة نورد ستريم 2 التي تتخذ من مدينة تسوج السويسرية مقرا لها، أشارت إلى تأسيس شركة تابعة تحمل الاسم نفسه وقالت:" تسعى الشركة بهذه الخطوة إلى ضمان الامتثال للإرشادات والقوانين المعمول بها"، وأضافت أنه لا يمكنها التعليق على "تفاصيل الإجراء ومدته المحتملة وتأثيرات ذلك في بدء تشغيل الخط".وكانت غازبروم قد أعلنت اكتمال الخط في الشهر الماضي، وتسهم غازبروم بنصف تمويل المشروع فيما يسهم بالنصف الآخر شركات "أو إم في" و"وينترشال ديا" وشركة "إنجي" وشركة "يونيبر" وشركة "شل".ويبلغ طول الخط 1230 كيلومترا من روسيا إلى ألمانيا ومن المنتظر أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.إلى ذلك رحب قادة حزبيون في ألمانيا بقرار تعليق التصديق بالنسبة لشركة نورد ستريم 2 المساهمة المشغلة لخط نورد ستريم 2.ونقل الغاز عبر الخط المكتمل إلى السوق الداخلية في ألمانيا لن يكون مسموحا به دون تصديق الوكالة، ومن الممكن فرض غرامات في هذه الحالة.يذكر أن حزب الخضر يرفض مشروع نورد ستريم 2 بوجه عام، وقال كريشر إن التشريع الألماني ينص على نحو شديد الوضوح على أن الشركة المستقلة التي تعمل في تشغيل شبكة في هذه الدولة تحتاج إلى شكل قانوني ألماني.وأضاف أن هناك دائما انطباع بأن شركة غازبروم الروسية التي تقف وراء شركة نورد ستريم 2 السويسرية المساهمة، لا تأخذ التشريع الألماني ولا الأوروبي مأخذ الجد. وتوقع كريشر بعد قرار الوكالة أن يتم تأخير تشغيل الخط.وأوضح الخبير راينهولد، أنه لا يمكن تحمل المسؤولية عن تشغيل نشاط ما دون أن تتضح تماما الجهة التي ستتحمل المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن هذا النشاط.وتابع أن الشركة السويسرية حصلت على مهلة لتنفيذ المطلوب "وبالتالي فإن الباب لا يزال مفتوحا بالنسبة لمشروع الخط"، ورأى أن على الشركة أن تؤدي واجبها على نحو سريع وإلا فلن يكون للمشروع حظ.