مؤشرات على تعافي قطاع الطيران من الجائحة .. الطلبيات الجديدة تقترب من 400 طائرة

سعت شركات صناعة الطائرات العالمية في معرض دبي للطيران أمس للعمل على صفقات جديدة بناء على مؤشرات على تعاف ولو طفيف من جائحة فيروس كورونا التي قضت على أرباح قطاع الطيران.فبعد طلبيات كبيرة على الطائرات صغيرة الحجم، أبرمت إيرباص اتفاقات على بيع ما يصل إلى 30 طائرة أيه 320 نيو من شركة طيران الجزيرة الكويتية.واعتمدت شركات الطيران وشركات صناعة الطائرات على حد سواء على دلائل على انتعاش القطاع في معرض دبي واستخدمت الموعد النهائي للدعاية للمعرض في محاولة للحصول على تنازلات في اللحظة الأخيرة على صفقات جديدة.وفي تأكيد لتقرير سابق لـ"رويترز"، وقعت شركة الطيران النيجيرية "إيبوم" المملوكة لحكومة ولاية أكوا إيبوم صفقة لشراء عشر طائرات أيه 220.واقتربت طلبيات الطائرات من 400 طائرة وقادت الصفقات إيرباص لكنها اقتصرت تقريبا على الطائرات ذات البدن الضيق التي يزيد الطلب عليها من شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "ويز إير" الأوروبية.وجاءت الصفقة بين إيرباص وشركة الجزيرة الكويتية بعد أن أبلغ مروان بودي رئيس شركة الطيران رويترز هذا الشهر أن الشركة تعتزم شراء طائرات بنحو ملياري دولار.ومن المتوقع أن تستكمل "أكاسا إير" الهندية صفقة شراء نحو 72 طائرة بوينج 737 ماكس في خطوة من شأنها مساعدة شركة صناعة الطائرات الأمريكية على استعادة حصة فقدتها في السوق سريعة النمو.وما زال الطلب على الطائرات عريضة البدن، الذي عادة ما يتدعم من مراكز السفر الرئيسة في الخليج.وحث رئيس طيران الإمارات شركة بوينج على إعطاء مواعيد تسليم محددة لطائرات 777 إكس.وطيران الإمارات أكبر عميل للطراز السابق بوينج 777 وإيرباص أيه 380 سوبر جامبو. وتوقف إيرباص عن إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم بسبب ضعف المبيعات.وبحسب "الفرنسية"، عادت شركة بوينج الأمريكية لمنافسة "إيرباص" الأوروبية في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، حيث سجلت عدة طلبيات أمس.وحصلت "بوينج" على طلبيات صغيرة مقارنة بمنافستها في اليومين الأولين لمعرض الطيران وهو الأول بهذا الحجم منذ بدء انتشار فيروس كوفيد - 19 الذي شل حركة السفر العالمية لأشهر طويلة.وسجلت شركة بوينج أمس أول طلبية كبيرة لها في معرض دبي للطيران تقضي ببيع 72 طائرة من طراز "737 ماكس" لشركة أكاسا إير الهندية، حسبما أعلن المصنع الأمريكي أمس.وقالت "بوينج" في بيان إن هذه الطلبية التي تبلغ قيمتها نحو تسعة مليارات دولار، ستسمح للشركة الهندية التي تأسست حديثا "ببناء أسطولها" من أجل إطلاق عملياتها بسرعة.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية فيناي دوبي في البيان "يسعدنا أن نتعاون مع شركة بوينج في طلبنا الأول من الطائرات ونشكرهم على ثقتهم بخطة العمل" الخاصة بشركته".وأضاف "الهند واحدة من أسرع أسواق النقل الجوي نموا في العالم وتتمتع بإمكانات لا مثيل لها. إننا نشهد بالفعل انتعاشا قويا ونرى عقودا من النمو تنتظرنا".واصلت "بوينج" إنتاج طائرات "ماكس" بعدما تم إيقاف تشغيل الطائرة إثر حادثين مميتين، رغم أنها ألغت أكثر من 600 طلبية للطائرة العام الماضي.وكان لدى الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات 370 طائرة متوقفة في انتظار الزبائن في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لرئيسها ديفيد كالهون. لذا فإن بيع طائرات من هذا الطراز يعد أمرا جيدا، خصوصا أن الطائرات ستكون لشركة ناشئة.ووفقا لدوبي، فإن طائرات "ماكس" ستساعد شركته "على تحقيق هدفنا المتمثل في تشغيل شركة طيران مربحة وموثوقة وبأسعار معقولة، ولكن أيضا شركة صديقة للبيئة مع أسطول حديث".وإضافة إلى الاتفاق مع الشركة الهندية، وقعت "بوينج" أيضا عقدا مع الخطوط التنزانية لبيعها طائرات تشمل طائرة "787 دريملاينر" طويلة المدى، وطائرة شحن 767، واثنتان من طراز "ماكس 737" بقيمة تبلغ نحو 726 مليون دولار.كما أعلنت "بوينج" بيع المؤجر الإماراتي "سكاي وان إف زد إي" 3 طائرات 777 انتهت من تصنيعها، وبيع طائرتي شحن 777 لشركة "طيران الإمارات"، مع الإقرار بأن الصفقة الأخيرة مسجلة بالفعل في دفتر طلباتها.بينما قدمت طيران الجزيرة الكويتية أمس طلب شراء 28 طائرة من طراز إيرباص أيه 320 نيو في معرض دبي للطيران.وأبرم الاتفاق الأولي على شراء 20 طائرة أيه 320 نيو وثماني طائرات أيه 321 نيو في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران وهو أكبر معرض طيران يقام بالحضور الفعلي منذ بدء جائحة كوفيد - 19.وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة روهيت راماشاندران للصحافيين إن الطائرات الجديدة، المنتظر تسلمها في 2026، ستسهم في خفض الانبعاثات عن طريق استبدال طرز أيه 320 الأقدم كما ستعزز خطط التوسع التي تشمل أوروبا والشرق الأوسط.وأضاف "نود أن نتسلم في موعد أقرب. نتفهم قيود سلاسل التوريد لدى إيرباص". وذكر أنه متحمس ومتفائل بشأن تسلم الطائرات في موعد أقرب.وقال كريستيان شيرير المسؤول التجاري لدى إيرباص إن الشركة ستنتهز أي فرصة لتسريع التسليم إن أمكن.وقالت "الجزيرة" في وقت لاحق في إفصاح للبورصة إن قيمة الصفقة تبلغ 3.4 مليار دولار بالسعر المعلن لكن من الشائع أن تحصل شركات الطيران على خصومات كبيرة على الطلبيات. ويشمل الاتفاق خيار شراء خمس طائرات أخرى.وقدم الطلب بعد أعوام من المشاورات التي أجرتها الشركة الكويتية التي قالت في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) إنها تجري محادثات مع "إيرباص" ومنافستها الأمريكية "بوينج".في حين قال رئيس طيران الإمارات أمس إن الشركة حققت تقدما في محادثاتها مع شركة بوينج بشأن مخاوفها من تأخر تسلم الطائرة بوينج 777 إكس لكنها لا تعرف بعد موعد تسليم الطائرة التي تعتبرها حيوية لنموها المستقبلي.وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات للصحافيين "العمل جار ونحرز تقدما. أعتقد أننا سنرقب عن كثب كيف ستتم عملية الترخيص خلال العامين المقبلين ووقتها سنحدد الموقف فيما يتعلق بالتسليم".