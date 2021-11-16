454.3 مليون ريال رسوم بنوك الاستثمار عن طرح 8 شركات في السوق السعودية .. زادت 127 %

شهدت بنوك الاستثمار في السعودية التي تدير عمليات الطروحات في السوق، انتعاشا واسعا، حيث زادت الرسوم التي تتقاضاها بدعم من ارتفاع عدد الطروحات خلال العام الجاري، وزيادة قيمة الشركات المطروحة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية ونشرات الإصدار، فإن متوسط رسوم بنوك الاستثمار عند 3 في المائة من قيمة الطرح، وذلك للطروحات التي تمت في السوق الرئيسة خلال العام الجاري.

وعادة، فإن رسوم الطرح تشمل أتعاب المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، إضافة إلى حصة أقل للمستشار القانوني ومراجعي الحسابات والجهات المستلمة وبقية المصاريف الأخرى.

ومنذ مطلع العام حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغت رسوم بنوك الاستثمار نحو 454.3 مليون ريال بعد طرح ثماني شركات في السوق السعودية، وهي تزيد 127 في المائة على الرسوم التي تلقتها في العام السابق البالغة 200 مليون ريال من خلال ثلاثة طروحات فقط.

والطروحات الثمانية محل الرصد هي "مجموعة تداول، النايفات للتمويل، العربية للتعهدات الفنية، أكواباور، سلوشنز، تنمية، ذيب، والخريف".

في حين تعد رسوم طرح شركة "تنمية" الأعلى من حيث نسبة الرسوم إلى قيمة الطرح التي بلغت 6.2 في المائة، بمجموع تكاليف طرح بلغت 25 مليون ريال، وبقيمة طرح عند 402 مليون ريال.

فيما تعد نسبة رسوم طرح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، الأقل من بين الشركات محل الرصد بواقع 1.7 في المائة.