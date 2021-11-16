 أمير تبوك: إنشاء "أوكساچون" تعزيز للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

قال فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" سيكون عاملًا مساعدًا في زيادة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة معتبرا هذا المشروع التنموي العملاق تعزيز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل المملكة.

ورفع أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة إعلان سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط "‫ نيوم "الرئيس، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال الأمير فهد بن سلطان إن هذا يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد ، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل ‫" نيوم " واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة . بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، و دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية .





وأكد الأمير فهد بن سلطان، أن هذا المشروع سيعود نفعه على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع، وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده.