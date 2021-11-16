الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية جديدة

واصلت بعض مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم، بدعم من مكاسب لأسهم مستثمر التكنولوجيا الهولندي بروسوس ومجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة وتفاؤل بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة في حين صعد المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر أسهم منطقة اليورو إلى مستويات قياسية جديدة.

وظلت الأسواق في المنطقة الإيجابية طول اليوم الذي بدأ باجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ أعتبرته الأسواق دليلا على تحسن في العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع 2.2 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام.

وسجل ستوكس 600 سلسلة مستويات قياسية مرتفعة في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من موسم إيجابي لأرباح الشركات وإشارات إلى تيسير للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبيانا اقتصادية مشجعة، وهو ما ساعد المستثمرين على التطلع إلى ما وراء الضغوط التضخمية وموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء أوروبا.